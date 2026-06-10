Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 10 de junio de 2026 a las 09.37 en el Estadio ueno Defensores del Chaco. En una jornada de dominio absoluto, Paraguay logró un contundente triunfo ante Nicaragua.

El desarrollo del encuentro y los goles

El equipo local impuso condiciones desde el inicio, reflejando su superioridad táctica frente al 5-4-1 planteado por la visita. A los 17 minutos, Alejandro, Romero marcó el 1-0 tras un penal. A los 42 minutos, Miguel, Almirón marcó el 2-0 tras asistencia de Diego, Gómez. Ya en la segunda mitad, a los 62 minutos, Matías, Galarza marcó el 3-0. Finalmente, a los 67 minutos, Alexandro, Maidana marcó el 4-0 tras asistencia de Mauricio, Magalhães Prado.

Cambios y disciplina

El partido también estuvo marcado por una gran cantidad de variantes tácticas. Paraguay sufrió una baja temprana a los 25 minutos, cuando Mauricio, Magalhães Prado ingresó por Julio, Enciso debido a una lesión. En cuanto a las tarjetas, Nicaragua sufrió el rigor defensivo con amonestaciones a Joab, Gutiérrez a los 15 minutos y Jacob, Montes a los 56 minutos por faltas y disidencia.

Estadísticas de la superioridad

El control de Paraguay fue abrumador, reflejado en los siguientes datos destacados: