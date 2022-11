Partidos de hoy del Mundial 2022: la agenda de horarios y TV del miércoles 23 de noviembre

DOHA.- El Mundial Qatar 2022 sigue su curso. En su día número 4 de competencia, la agenda de la Copa del Mundo tiene hoy acción en sus cuatro turnos. Un día a puro fútbol. Y del bueno. Con enfrentamientos desde la primera hora del día hasta la tarde. Desde las 07:00 (hora argentina), Marruecos enfrenta a Croacia, por el grupo F, en el estadio Al Bayt Stadium; más tarde, Alemania juega contra Japón, desde las 10:00; después, chocan España y Costa Rica, desde las 13:00, en Al Thumama Stadium, mientras que Bélgica y Canadá cierran la jornada, desde las 16:00, en Ahmad bin Ali Stadium.

La agenda del fútbol en la TV el miércoles 23 de noviembre

• 07:00 Marruecos vs. Croacia (TyC Sports, DSports)

• 10:00 Alemania vs. Japón (TyC Sports, DSports)

• 13:00 España vs. Costa Rica (TVP, DSports)

• 16:00 Bélgica vs. Canadá (TVP, DSports)



Cómo ver la Copa del Mundo Qatar 2022: la TV del Mundial

DSports televisa todos los partidos, mientras que TyC Sports y la TV Pública se reparten los encuentros en partes iguales. Además, la Copa del Mundo se puede seguir online en plataformas digitales como Flow (requiere ser cliente del cableoperador y ofrece tanto la señal de TyC Sports como la TV Pública), DGO (requiere ser cliente del sistema y cuenta con las tres opciones), y TyC Sports Play, el streaming de la señal deportiva.

Todos los días hay fútbol en turnos desde la mañana hasta la tarde de nuestro país. Los turnos son a las 7, las 10, las 13 y las 16.

Por otro lado, LA NACION ofrece una cobertura en vivo, minuto a minuto, de todo lo que sucede en Qatar 2022. Con liveblogs de los 64 partidos , imágenes desde Doha, crónicas de nuestros enviados especiales y entrevistas.

LA NACION