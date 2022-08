Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este sábado 6 de agosto

A partir de las 13:00 horas, Arsenal juega frente a Atlético Tucumán en el estadio Julio Humberto Grondona. El partido lo transmite TNT Sports. El árbitro designado para el encuentro es Fernando Espinoza. El equipo del Viaducto viene de empatar 0-0 ante Defensa y Justicia en condición de visitante. Por su parte, el Decano derrotó en la fecha pasada a Newell’s Old Boys por 2-0. La campaña de ATU es inmejorable. Pase lo que pase al finalizar esta fecha, conservará la primera posición. Sin embargo, su mira está en la tabla de los promedios, donde a fuerza de puntos, se aleja cada vez más de los últimos lugares.

Así, el conjunto de Leonardo Madelón formaría con Alejandro Medina; Julián Navas, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto, Damián Pérez; William Machado, Mauro Pittón, Dardo Miloc, Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Lucas Cano. En tanto, el entrenador Lucas Pusineri elegiría jugar con Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti.

Luego, a las 15:00 horas, Racing Club visita a Barracas Central en el estadio Malvinas Argentinas de All Boys. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina. En tanto, ESPN Premium estará a cargo de la televisación del partido. El Guapo igualó en la 11ava. fecha 0-0 frente a Platense, y acumula hasta ahora 13 puntos. Por su parte, La Academia lleva 19 unidades, es uno de los animadores de la liga, y el último fin de semana empató 3-3 contra Tigre en un frenético desafío. El historial de partidos entre ambos, que consta de 14 encuentros, favorece al equipo blanquilceste con once triunfos, dos caídas y una igualdad.

De esta manera, el equipo local saldría al campo de juego con Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Nicolás Ferreyra, Brian Salvareschi, Brian Calderara; Facundo Mater, Carlos Arce, Fernando Valenzuela; Iván Tapia; Cristian Colmán y Neri Bandiera. Por el lado de Racing, el técnico Fernando Gago elegiría formar con Gastón Gómez; Iván Pillud o Facundo Mura, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Matías Rojas; Maximiliano Romero y Gabriel Hauche.

Racing empató la última fecha 3-3 frente a Tigre Maximiliano Luna - télam

Asimismo, a las 18:00, Unión (SF) y Vélez Sarsfield, que el miércoles jugó contra Talleres por la Copa Libertadores, se miden en el estadio 15 de abril. El juez principal será Darío Herrera, y el partido será televisado por TNT Sports. El Tatengue volverá a jugar tras el siniestro vial del micro que trasladaba a su delegación a la ciudad de Córdoba, y que no arrojó heridos de gravedad. En cuanto al Fortín, que tiene la cabeza puesta en la competencia continental, igualó 0-0 frente a Godoy Cruz y acumula apenas nueve unidades en lo que va del torneo.

A la misma hora que Unión vs Vélez, Talleres (C) y Argentinos Juniors disputan su compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes. El referí será Nazareno Arasa. El encuentro lo transmite ESPN Premium. La T, que también juega el certamen regional más importante, no jugó el último fin de semana, pero es probable que el técnico, Pedro Caixinha, se incline por jugar con mayoría de suplentes, ante la inminencia de la revancha frente a Vélez, que será el miércoles que viene.

Por último, a las 21:00, Boca Juniors recibe a Platense en el estadio Alberto J. Armando. La autoridad del encuentro que transmitirá ESPN Premium será Yael Falcón Pérez. El conjunto xeneize viene de una dura derrota ante Patronato por 3-0. Por su parte, el Calamar empató la semana pasada sin goles frente a Barracas Central. Así, el equipo azul y oro jugaría con Agustín Rossi (conserva su puesto al margen de la fallida renovación de su contrato); Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 6 de agosto

Liga Profesional de Fútbol (LPF)

13:00 Arsenal vs Atlético Tucumán ( TNT Sports )

) 15:00 Barracas Central vs Racing Club ( ESPN Premium )

) 18:00 Unión vs Vélez Sarsfield ( TNT Sports )

) 18:00 Talleres vs Argentinos Juniors ( ESPN Premium )

) 21:00 Boca Juniors vs Platense (ESPN Premium)

Primera Nacional

13:10 San Telmo vs San Martín de Tucumán ( TyC Sports )

) 15:00 Gimnasia de Mendoza vs Tristán Suárez ( TyC Sports Play)

15:30 Villa Dálmine vs Ferro ( TyC Sports Play)

15:30 Deportivo Riestra vs Sacachispas ( TyC Sports Play)

16:40 Estudiantes BA vs Guillermo Brown ( TyC Sports )

) 18:05 Temperley vs Nueva Chicago (DirectTV Sports)

Ligue 1

11:50 Strasbourg vs. Mónaco ( ESPN 3 )

) 16:00 Clermont vs PSG (ESPN)

Premier League

08:30 Fulham vs Liverpool ( ESPN )

) 11:00 Bournemouth vs Aston Villa ( Star+ )

) 11:00 Tottenham vs Southampton ( Star+ )

) 11:00 Leeds vs Wolverhampton ( ESPN )

) 13:30 Everton vs Chelsea (ESPN)

Bundesliga

13:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (Star+)

Primera B

13:10 Fénix vs Colegiales ( DirecTV Sports )

) 15:30 Deportivo Armenio vs Talleres R.E ( TyC Sports Play )

) 15:30 Ituzaingó vs Acassuso ( TyC Sports Play )

) 15:30 UAI Urquiza vs Villa San Carlos (TyC Sports Play)

Bundesliga

10:20 Augsburg vs. Freiburg ( Star+ )

) 10:20 Bochum vs. Mainz 05 ( Star+ )

) 10:20 Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim ( Star+ )

) 10:20 Union Berlin vs. Hertha Berlin ( Star+ )

) 10:20 Wolfsburg vs. Werder Bremen (Star+)

Eredivisie

11:20 Sittard vs. Ajax (ESPN Extra)

Amistoso internacional

15:20 Inter vs. Villarreal ( Star+ )

) 16:50 Betis vs. Fiorentina (ESPN Extra)

Major League Soccer

16:00 Atlanta United vs. Seattle Sounders ( ESPN Extra )

) 20:10 Charlotte FC vs. Chicago Fire ( Star+ )

) 20:40 Montreal vs. Inter Miami ( Star+ )

) 20:40 DC United vs. NY Red Bulls ( Star+ )

) 20:40 Orlando City vs. New England Rev ( Star+ )

) 20:40 Columbus Crew vs. NY City FC ( Star+ )

) 20:40 Cincinnati vs. Philadelphia Union ( Star+ )

) 21:10 Nashville vs. Toronto FC ( Star+ )

) 21:40 Sporting Kansas City vs. LA Galaxy ( Star+ )

) 22:10 Austin FC vs. San José Earthquakes ( Star+ )

) 22:10 Colorado Rapids vs. Minnesota United ( Star+ )

) 23:10 Real Salt Lake vs. LAFC ( Star+ )

) 23:40 Portland Timbers vs. FC Dallas (Star+)

