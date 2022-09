Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este viernes 23 de septiembre

A partir de las 19, Godoy Cruz y Boca Juniors abren la 21era. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría. El partido será transmitido por ESPN Premium.

El Tomba viene de caer 3-1 ante Barracas Central, y hace tres partidos que no gana. Sin embargo, aún cuenta con chances de alzarse con el título, puesto que se ubica en la séptima posición y con 32 unidades, a sólo seis de Atlético Tucumán, hasta esta fecha, único puntero del torneo.

Por su lado, el conjunto xeneize igualó 0-0 la fecha pasada frente a Huracán, otro de los grandes animadores del campeonato argentino. De ganar, el equipo de Hugo Ibarra podrá, al menos por unas horas, retomar el liderazgo de la liga. Para infortunio del Negro, Boca no podrá formar a importantes futbolistas como Frank Fabra, Luis Advíncula ni Marcos Rojo. Así, tendrá que improvisar una inédita línea de fondo.

Boca Juniors busca retomar la senda de la victoria, tras el empate ante Huracán Aníbal Greco - LA NACIÓN

Así, el conjunto xeneize saldría al campo de juego con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero, Luca Langoni, Luis Vázquez. En tanto, la dupla compuesta por Orsi y Gómesz, elegiría jugar el partido con Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale, Franco Negri; Gonzalo Abreo, Nelson Acevedo, Tomás Castro Ponce; Martín Ojeda, Enzo Larrosa, Matías Ramírez. El historial entre ambos equipos favorece a Boca, con 11 triunfos, siete empates y solo tres derrotas.

A la misma hora, Huracán y Banfield se verán las caras en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El referí principal del partido será Fernando Echenique, mientras que la transmisión del encuentro está a cargo de TNT Sports. El Globo, que suma 34 unidades, tiene la chance de escalar posiciones y seguir soñando con el título. En su último compromiso, sacó un valioso empate de la Bombonera.

Huracán, uno de los mejores equipos del torneo, recibe a Banfield FOTOBAIRES/Luciano González

Por su parte, los dirigidos por Claudio Vivas vienen de sufrir una dura derrota, al perder el clásico del Sur contra Lanús 2-1 en su cancha. El Taladro está ubicado en la mitad de la clasificación. . Su máxima aspiración, al momento, es acceder a la Copa Sudamericana 2023: en la tabla general, está a cinco puntos de Atlético Tucumán, el último de los que, hasta ahora, tienen una plaza asegurada para el segundo torneo continental en importancia.

La probable formación de Diego Dabove sería con Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro y Walter Pérez; Enzo Luna o Gabriel Gudiño, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Benjamín Garré, Matías Cóccaro, Rodrigo Cabral. En tanto, el conjunto visitante pararía a Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luis Mago y Dylan Gissi o José Álvarez; Julián Palacios, Alejandro Cabrera, Lautaro Ríos, Agustín Urzi; Juan Cruz, Ramiro Enrique.

Por último, a las 21, la selección argentina juega el primero de sus últimos tres partidos antes de la Copa del Mundo. Será frente a Honduras, en el estadio Hard Rock, de Miami, con televisación de TyC Sports. El último compromiso de la Albiceleste fue el 5 de junio frente a Estonia, con victoria 5-0.

Lionel Messi entrena con la selección argentina el juees 22 de septiembre de 2022, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Michael Laughlin)

Con respecto al conjunto centroamericano, terminó las eliminatorias CONCACAF en el último lugar de la tabla de posiciones, aunque en su último partido, venció a la selección de Canadá, clasificada al Mundial por segunda vez en su historia, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Para este encuentro, el técnico Lionel Scaloni no podrá contar con Giovanni Lo Celso ni Marcos Acuña (ambos lesionados). En tanto, Cuti Romero tampoco pudo sumarse a la delegación por no tener al día la Visa de acceso a Estados Unidos. No obstante será el debut absoluto de Enzo Fernández, quien tendría chances de convertirse en el último jugador en sumarse al plantel que jugará el Mundial.

Así, Argentina jugaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

La agenda del fútbol en la TV el viernes 23 de septiembre

Amistosos internacionales

13 Uruguay vs Irán ( DirecTV Sports )

) 15 Arabia Saudita vs Ecuador ( DirecTV Sports )

) 15:30 Brasil vs Ghana ( Star+ )

) 21 Argentina vs Honduras (TyC Sports)

Liga Profesional de Fútbol (LPF)

19 Godoy Cruz vs Boca Juniors ( ESPN Premium )

) 19 Banfield vs Huracán (TNT Sports)

Primera Nacional

17 Quilmes vs Almagro (TyC Sports Play)

UEFA Nations League

13 Georgia vs Macedonia del Norte ( ESPN Extra )

) 15:45 Italia vs Inglaterra ( ESPN )

) 15:45 Alemania vs Hungría (Star+)

Primera División femenina