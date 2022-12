¿Quién gana hoy en el Mundial 2022? Los pronósticos de los partidos de este jueves 1° de diciembre

escuchar

Este jueves 1° de diciembre se terminan los partidos de los grupos E y F del Mundial Qatar 2022. Se disputarán un total de cuatro compromisos: A las 12 se define la zona F con los duelos entre Croacia vs. Bélgica en el Estadio Ahmad bin Ali, y Canadá vs. Marruecos en el Estadio Al Thumama; mientras que a las 16 se dirimirán los clasificados de la zona E con los enfrentamientos entre Japón vs. España en el Estadio Internacional Khalifa, y Costa Rica vs. Alemania en el Estadio Al Bayt.

Al igual que para el resto de los compromisos a lo largo de la competencia, LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, Bélgica, Marruecos, España y Alemania, son los candidatos a quedarse con los tres puntos en sus respectivos partidos de la fecha 3.

Niclas Füllkrug celebra tras anotar el primer gol de Alemania ante España en el empate 1-1

Croacia vs. Bélgica : el equipo dirigido por Roberto Martínez es el favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un 47,11% de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo croata posee apenas el 29,63% .

: el equipo dirigido por Roberto Martínez es el favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo croata posee apenas el . Canadá vs. Marruecos : el equipo africano alcanza el 64,81% de chances de quedarse con la victoria, contra un 11,14% de los norteamericanos.

: el equipo africano alcanza el de chances de quedarse con la victoria, contra un de los norteamericanos. Japón vs. España : el equipo dirigido por Luis Enrique posee un 71,59% de chances de ganar. Por su parte, el elenco asiático tiene apenas un 10,97% de oportunidades según el análisis matemático.

: el equipo dirigido por Luis Enrique posee un de chances de ganar. Por su parte, el elenco asiático tiene apenas un de oportunidades según el análisis matemático. Costa Rica vs. Alemania: el elenco teutón es el favorito a llevarse la victoria con 69,73% de chances. El combinado costarricense alcanza el 11,25% según el predictivo.

Para obtener esos valores se analizaron más de 2300 partidos de 71 selecciones. Se tomaron en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial Brasil 2014 de todos los equipos participantes (se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes, por lo que un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo); y la fuerza de ataque y de defensa de cada uno de los clasificados según los goles que anotaron y recibieron, entre otros apartados. Además, el simulador también tiene en cuenta los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2022, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo.

¿Qué dicen las apuestas de los cuatro partidos?

Croacia es favorito a llevarse los tres puntos por una diferencia mínima según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a 2.76 , contra 2.85 de una hipotética victoria de Bélgica. El empate, por su parte, paga hasta 3.47 .

a llevarse los tres puntos por una diferencia mínima según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a , contra de una hipotética victoria de Bélgica. El empate, por su parte, paga hasta . Marruecos corre con ventaja para derrotar a Canadá. Las cuotas que se pagan por una victoria de los africanos son de 2.21, mientras que un hipotético triunfo de los canadienses cotiza 3.87. La igualdad paga 3.45.

El mediocampista de Marruecos Abdelhamid Sabiri festeja con sus compañeros luego de anotar ante Bélgica FADEL SENNA - AFP

España es claro favorito para quedarse con el triunfo en su partido , con cuotas cercanas a 1.45 . Un triunfo de Japón, por su parte, paga cerca de 9.09 ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 5.22 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

, con cuotas cercanas a . Un triunfo de Japón, por su parte, paga cerca de ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta en casas de apuestas nacionales e internacionales. Alemania tiene el mote de favorito por mucha diferencia en su partido ante Costa Rica. Su victoria paga 1.11; mientras que un triunfo del elenco centroamericano tiene cuotas de hasta 34.47. La parda cotiza 14.22.

Posibles formaciones

Croacia vs. Bélgica

Kevin De Bruyne será titular en el enfrentamiento entre Bélgica y Croacia por el grupo F

Croacia : Dominik Livakovic ; Borna Sosa , Josko Gvardiol , Dejan Lovren , Josip Juranovic ; Mateo Kovacic , Marcelo Brozovic , Luka Modric ; Ivan Perisic , Marco Livaja y Andrej Kramaric . DT: Zlatko Dalic .

: Dominik ; Borna , Josko , Dejan , Josip ; Mateo , Marcelo , Luka ; Ivan , Marco y Andrej . DT: Zlatko . Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard; Eden Hazard y Romelu Lukaku. DT: Roberto Martínez.

Canadá vs. Marruecos

Canadá : Milan Borjan ; Alistair Johnston , Steven Vitoria , Kamal Miller , Richie Laryea ; Tajon Buchanan, Atiba Hutchinson , Stephen Eustaquio , Alphonso Davies ; Cyle Larin y Jonathan David . DT: John Herdman .

: Milan ; Alistair , Steven , Kamal , Richie ; Tajon Atiba , Stephen , Alphonso ; Cyle y Jonathan . DT: John . Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Roman Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat; Sofiane Boufal y Youssef Nesyri. DT: Walid Regragui.

Japón vs. España

Japón : Shūichi Gonda ; Hiroki Sakai , Ko Itakura , Maya Yoshida , Yūto Nagatomo ; Wataru Endō , Ao Tanaka ; Junya Ito , Daichi Kamada , Takefusa Kubo o Takehiro Tomiyasu ; Daizen Maeda o Takuma Asano . DT: Hajime Moriyasu .

: Shūichi ; Hiroki , Ko , Maya , Yūto ; Wataru , Ao ; Junya , Daichi , Takefusa o Takehiro ; Daizen o Takuma . DT: Hajime . España: Unai Simón; Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Ferrán Torres o Álvaro Morata, Marco Asensio y Dani Olmo.

Costa Rica vs. Alemania

Costa Rica : Keylor Navas ; Bryan Oviedo , Kendall Watson , Daniel Chacón , Oscar Duarte , Keysher Fuller ; Anthony Contreras , Yeltsin Tejeda , Gerson Torres ; Celso Borges y Joel Campbell .

: Keylor ; Bryan , Kendall , Daniel , Oscar , Keysher ; Anthony , Yeltsin , Gerson ; Celso y Joel . Alemania: Manuel Neuer; Niklas Sule, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala y Kai Havertz.

