Seis Naciones de rugby, en vivo: cómo ver online los partidos de la segunda fecha

El Seis Naciones de rugby, con los seis mejores combinados del Hemisferio Norte, continúa este fin de semana con la segunda fecha y tres partidos atractivos: Irlanda vs. Francia, Escocia vs. Gales e Inglaterra vs. Italia.

Todos los juegos se transmiten en vivo por ESPN, por lo que se pueden ver en las plataformas digitales Star+, DGO, Flow y Telecentro Play. En el caso de la primera requiere ser suscriptor y en las tres restantes, cliente para acceder a la señal deportiva.

Cronograma de la segunda fecha

Sábado

11.15 : Irlanda vs. Francia.

: Irlanda vs. Francia. 13.45: Escocia vs. Gales.

Domingo

12: Inglaterra vs. Italia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La tabla de posiciones del Seis Naciones de rugby, tras la primera fecha

La tabla de posiciones tiene tres líderes y son los seleccionados que ganaron en la jornada inaugural: Irlanda, Escocia y Francia. Todos tienen cinco puntos porque sumaron un bonus.

El elenco del Trébol superó al Dragón como visitante en Cardiff 34 a 10 y quebró una racha de una década sin triunfos a domicilio sobre su rival en el campeonato más antiguo de todos. El combinado escocés sorprendió al inglés en Twickenham y lo venció 29 a 23 para su tercera victoria consecutiva en la Calcutta Cup, trofeo que se pone en disputa cada vez que estos seleccionados se enfrentan por el Seis Naciones. Por último, el elenco galo se impuso como visitante al italiano, el más débil del campeonato, 29-24.

El Seis Naciones tiene programados, hasta el 18 de marzo, 15 juegos divididos en cinco fechas. Tal establece el formato de juego, los seleccionados se enfrentan todos contra todos a una rueda y quien mas puntos logre, se quedará con el título. El campeonato se denomina así desde que Italia se añadió en el 2000 y es uno de los certámenes más importantes del planeta luego del Mundial, cuya próxima edición será entre el 8 de septiembre y 28 de octubre próximo en Francia.

Escocia ganó en su debut y en la segunda fecha se mide con Inglaterra, una potencia en crisis GLYN KIRK - AFP

Tabla de campeones del Seis Naciones

El certamen se denomina Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. Desde entonces, el más ganador es Inglaterra con siete títulos seguido de Francia y Gales con seis cada uno. Irlanda cierra la nómina con cuatro estrellas porque tanto Escocia como el combinado italiano nunca dieron la vuelta olímpica.

Inglaterra - 7

Francia / Gales - 6

Irlanda - 4

