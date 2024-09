Canelo Álvarez calienta la pelea contra Berlanga: “Sin piedad, lo empezaré a golpear fuerte”

Escuchar

En la previa del combate entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, las provocaciones entre ambos boxeadores van en aumento después de las declaraciones del campeón mexicano contra su competidor puertorriqueño durante una entrevista. La pelea tendrá lugar el sábado 14 de septiembre en el estadio T-Mobile Arena ubicado en Las Vegas, Nevada.

Durante una charla con el medio TUDN, el propietario de los títulos de peso supermediano del CMB, AMB y OMB aclaró que no tendrá piedad en el ring, buscando derribar a su rival en los primeros minutos y humillarlo frente a los miles de espectadores y televidentes que presencien la lucha.

La declaración del campeón mexicano en la previa de su pelea

“Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, comentó Canelo, agregando que busca el KO y no parará hasta obtenerlo: “A los que les he dicho que no tendré compasión los he terminado antes de los 12 saltos, y este no va a ser la excepción”.

Canelo Álvarez busca derribar a su oponente antes de las doce rondas Instagram (@canelo)

A su vez, el boxeador mexicano reconoció que su rival puede ser fuerte y grande, pero que no se compara con otros grandes del deporte: “No puedes compararlo con un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Jacobs o Golovkin, no puedes compararlo con ninguno de ellos. Es un buen peleador, fuerte, grande, que subirá al ring muy pesado seguramente, de ahí en fuera no es nada extraño para mí”. Sentenció Canelo.

Una contundente respuesta a los comentarios de Berlanga

El ambiente comenzó a calentarse después de que Berlanga hiciera unos comentarios parecidos durante una exposición mediática en ESPN. Cuando le preguntaron por la esperada pelea entre México y Puerto Rico, respondió: “Yo soy un peleador que me gusta la pelea y me gusta el nocaut. Estamos buscando el KO, pero estamos listos para hacer 12 round fuertes”.

El oriundo de Estados Unidos con raíces puertorriqueñas se ve optimista ante su pelea contra el actual propietario de los títulos.

“Canelo ya hizo su historia, ganó mucha leyenda. Todo lo que uno pueda hacer en el boxeo, Canelo ya lo hizo. Ahora es la hora de que llegue sangre nueva. Yo soy un peleador que puedo hacer todo que él hizo. Lo puedo hacer todo como él y más”, manifestó Berlanga en el canal deportivo.

El boxeador puertorriqueño también apuesta por el nocaut Instagram (@edgarberlanga)

“Esto es una guerra, un mexicano contra un puertorriqueño fuerte. Todo es diferente. Ha peleado con Miguel Cotto cuando Junito era viejo y no estaba fresco. Ahora Canelo va a pelear con un puertorriqueño fuerte, grande y joven”, finalizó el deportista.

La cartelera previa a la pelea de Canelo y Berlanga

Esta es la cartera preliminar de boxeo para este sábado 14 Unsplash

En el mes de septiembre, se suman otras peleas igual de importantes con figuras establecidas en el mundo del boxeo. CBS Sports mencionó algunas de ellas, que tendrán lugar este sábado 14 en Las Vegas:

Erislandy Lara vs. Danny García , por el título mediano de la AMB.

, por el título mediano de la AMB. Caleb Plant vs. Trevor McCumby , peso supermediano.

, peso supermediano. Rolando Romero vs. Manuel Jaimes , peso welter.

, peso welter. Stephen Fulton vs. Carlos Castro, peso pluma.

¿Cómo en vivo ver la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en EE.UU.?

De acuerdo con Premier Box Champions hay varias formas de ver la pelea en pago por evento, entre las que se encuentran.

En Amazon Prime.

En la descripción señalan: “Todo comienza a las 8 pm ET/ 5 pm PT cuando el gran boxeador mexicano Canelo Álvarez ponga sus Títulos Mundiales unificados en juego ante el artista boricua del nocaut, Edgar Berlanga. Además, el cubano Campeón del Peso Mediano Erislandy Lara estará ante un estelar Danny García, Caleb Plant mano a mano con el invicto Trevor McCumby, y Rolando “Rolly” Romero se las verá con Manuel Jaimes”.

En vivo en Dazn a las 20 hs del Este o 17 hs del Pacífico.

En vivo en PPV.com en pago por evento.

