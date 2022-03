Caso Higui: cuando la pelota vale más que un superclásico

“Si quiere sostener ese elemento que la hace sentir más tranquila, tómelo”, le dice a Higui el juez Germán Saint-Martin, presidente del Tribunal. “Ese elemento” es una pelota de fútbol. Higui entró al juzgado con la pelota. Y la mantiene entre sus manos. Está acusada de homicidio porque mató a uno de los hombres que querían violarla. Ya pasó ocho meses presa. La fiscal Liliana Tricarico pidió diez años de cárcel. Higui quiere declarar antes de la sentencia. El juez le da la palabra. Pelota incluida. “¿Puedo, señor?”, pregunta Higui. “Sí, claro”, ratifica el juez. Con la pelota otra vez en sus manos Higui habla. Dice que le “temblaban las piernas” cuando advirtió el peligro y que sintió un manotazo. “Yo juego al fútbol, y era como cuando a usted lo manotean del pantalón desde atrás, ¿vio?”. Higui se mueve como si estuviera en la cancha. Cuenta que se hizo “como un bicho bolita” para atajar los golpes. Deja la pelota para explicar con su cuerpo de qué modo fue atacada. Patadas y patadas por todo el cuerpo. Que le gritaban “vos, lesbiana de mierda, te vamos a hacer mujer”. Que le tironearon el pantalón y el bóxer y que sintió pavor cuando escuchó “algo” de un palo. Y que sacó de su corpiño un cuchillo y se defendió como pudo.

Eva "Higui" De Jesús quedó absuelta en el juicio que la juzgo por la muerte de uno de los hombres intentó abusar de ella Alejandro Guyot - LA NACION

A Eva de Jesús, arquera, le dicen “Higui” porque de piba era igualita a René Higuita, el exarquero de la selección de Colombia, que siempre apoyó su causa. Pelo morocho y ensortijado, por debajo de los hombros. Una tarde le copió a Higuita “el escorpión”. Saltó para adelante, le dio a la pelota con los tacos y salvó un gol. “A mí”, le dijo Higui a la colega Ayelén Pujol en el libro “¡Qué jugadora!”, “la pelota me sigue ordenando. ¿Viste cuándo escuchás música y bailás, y te sentís que fluis, que sos vos misma? Yo veo la pelota y siento eso, fluyo”. “Entrevisté a jugadoras de todas las épocas, ninguna me habló con tanta profundidad sobre lo que le generaba el fútbol a su vida”, me dice Pujol.

Ocho hermanos y madre en el conurbano oeste en la vera del Río Reconquista. Territorio pobre, pero con canchitas por todos lados. Claves para que cada mudanza doliera menos. Cada inundación. Cada abuso. “Mi infancia”, le dice Higui a Pujol, “fue muy linda, la verdad”. El refugio de la pelota. Higui pasó a ser figura en La Esperanza, su primer equipo. Salía del arco si había que remontar (fana de Boca, también copiaba al Loco Gatti) y volvía para la definición por penales. Empezaron a llamarla de otros equipos. Le mandaban un remise. A los 31 dejó de jugar. Sin la pelota, se sintió perdida. El alcohol ayudó a veces a combatir la depresión. Su último trabajo (Higui trabaja desde los ocho años) fue de jardinera. Por un ataque previo guardaba el cuchillo que usaba para cortar el pasto. Fue el mismo cuchillo que usó para defenderse de la patota que la agredió en Bella Vista, el 16 de octubre de 2016, Día de la Madre.

Ahora es el jueves 17 de marzo de 2022. Fuera del tribunal, olla popular, cantos, colectivos LGBT y radio abierta organizada por la Asamblea por la absolución de Higui, “una corporalidad chonga y futbolera”, dice una voz. Su causa fue bandera en las últimas marchas. “Yo también me defendería como Higui”. Fuera del tribunal también hay fútbol, claro. La Coordinadora de Fútbol Feminista con remeras de Boca, River y San Lorenzo. Y el colectivo “La Nuestra”, de la Villa 31, que reclama jugando partidos desde que la causa tomó estado público, cuando Higui llevaba cinco meses presa. La habían llevado directo a la cárcel. Desfigurada, dice un expediente. No le creyeron fiscales ni policías. No hubo pericias. Los únicos testigos fueron familiares y amigos del agresor.

"Higui" lleva ese apodo en honor al arquero colombiano René Higuita, con el que le atribuyen cierto parecido Archivo

“Una investigación criminal (Higui luego fue excarcelada) que es una legitimación de la pedagogía de la violencia familiar y del martirio de una lesbiana pobre trabajadora”. La crónica de Adriana Carrasco en Página 12 conmueve: después de más de cinco años, “por primera vez, la justicia argentina le pregunta a Higui qué le pasó”. “Yo no quería más violencia de lo que tengo encima”, dice Higui al tribunal. Cuando se tensa, agarra más fuerte la pelota. Una pelota que vale más que cualquier superclásico.

Es una pelota de futsal que iba a promocionar la Copa América de Argentina 2020 y cuyo remanente Nike regaló a distintas organizaciones. Mónica Santino, pionera del fútbol femenino en Argentina, pudo repartir una pelota a cada una de las jugadoras de La Nuestra. Y a cada profesor. El juicio de Higui se acercaba. Crecían los nervios. El 6 de marzo, en La Plata, en un acto en el Ministerio de la Mujer, Santino entregó su propia pelota a Higui. Firmada por “La Nuestra”. Como “escudo y talismán. Para tener un algo de dónde agarrarse”, me cuenta Santino. El jueves pasado, hasta el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Martín (el juez Saint-Martin) percibió acaso que esa pelota (que Higui, por prudencia, había dejado debajo del escritorio) podría ayudarla a reconstruir el horror. “Fue un gesto espectacular”, me dice la abogada Claudia Spatoco. Un rato después Higui salió del tribunal. Feliz y emocionada por la absolución. En abrazo colectivo. Y con la pelota bajo el brazo.