“Chile es como una pistola de juguete”: los lapidarios comentarios de la prensa trasandina luego de la derrota frente a Perú

Chile no encuentra su rumbo en las Eliminatorias. La seguidilla de siete partidos sin ganar (la segunda peor racha de su historia) encienden las alarmas y pone en serio riesgo su participación en Mundial de Qatar 2022. La derrota de este jueves ante Perú por 2-0, fue el último golpe en contra. Y, si bien, numéricamente aún hay chances de clasificación, el juego y la dinámica del equipo trasandino decepciona y en la prensa comenzaron a sepultar sus chances: “En Lima empezó la ‘Operación despedida’ del Mundial”, tituló esta mañana el diario local El Mercurio.

Martín Lasarte se hizo cargo de la selección chilena en febrero pasado. El DT uruguayo dirigió 12 partidos (cinco por Copa América, seis por Eliminatorias y un encuentro amistoso), una campaña en la que consiguió dos victorias, ambas frente a Bolivia, la primera en el partido amistoso por 2-1 el 26 de marzo, y la otra por la primera ronda de la Copa América. Luego fueron tres empates y tres derrotas por Eliminatorias y dos empates, dos caídas y apenas un triunfo por la Copa América. Restan aún ocho fechas del camino mundialista, y si bien no se puso en duda la continuidad del DT, los resultados exponen el mal presente futbolístico de La Roja.

El traspié por 2-0 ante Perú sembró aún mayores dudas y expuso al entrenador y a sus dirigidos. Los medios chilenos, al igual que los comentaristas durante la trasmisión oficial del partido, expusieron el mal momento. Incluso con un mensaje pesimista, sin esperanzas de que la situación pueda revertirse. Avizoran una salida inminente del entrenador luego de la triple fecha, pero el mayor foco de las críticas está puesto en la carencia de juego y la falta de ideas del conjunto chileno.

En conferencia de prensa, Lasarte buscó dar explicaciones, se defendió y -también- se quitó parte de la culpa por la performance de su equipo. “No creo que sea tan lapidario eso de que no podemos ir al Mundial”, mencionó entre sus primeras respuestas. “No conseguimos lo que veníamos a buscar, tenemos dos partidos en casa y debemos obtener los seis puntos. Cada fecha triple modifica la eliminatoria. En el fútbol no hay una constante. En el primer tiempo jugamos bien, en los primeros minutos pasamos algunos problemas, pero luego tomamos el control del partido, tuvimos alguna clara y volvimos a malograrla”, concluyó.

Además, eligió asumir su cuota de responsabilidad por la derrota, pero señaló que los resultados -buenos y malos- son compartidos: “Me comentaron que el presidente dijo que había que sacar siete puntos y ya no es posible. Se lo deben preguntar a él. Me compete la responsabilidad como entrenador, no sé qué porcentaje será. El fútbol es una cuestión compartida, sino sería sencillo, pero tengo mi cuota”.

“Tenemos que reaccionar”, apuntó el arquero chileno, Claudio Bravo. Apenas terminado el partido, el capitán habló con la televisión oficial y admitió que se trata de una empresa muy cuesta arriba. “Era una misión compleja. El primer gol nos pegó mucho”, apuntó como primera impresión, pero lejos de quedarse con esa imagen, se animó a ilusionarse con el carácter de su equipo.

“Tenemos que reaccionar. Tenemos jugadores, tenemos potencial como para obtener puntos. Hay que enfocarse de lleno en ganar el próximo partido”, dijo Bravo, arquero de Betis de España, y añadió: “Es complejo. Nos vamos tristes por el resultado. No lo esperábamos tampoco. Hicimos una primera parte muy buena. Por ahí nos jugó un poco en contra el gol. Hay que seguir. La única forma de hacer las cosas bien es no bajar los brazos.”

El próximo compromiso para la selección de Chile será este sábado frente al conjunto de Paraguay en condición de local.

Mientras, el DT buscó explicaciones y expresó la idea de juego, el diario La Tercera escribió un mensaje lapidario para la selección: “Chile es como una pistola de juguete. Parece peligroso, amenazante, pero dispara dardos de esponja. Y eso que tiene el primero en los pies de Marcelino, que pifia de zurda en el corazón del área. Son esos detalles que marcan un partido cerrado”.

Alexis Sanchez disputa la pelota ante el peruano Pedro Aquino; el clásico del Pacífico quedó para el conjunto de Ricardo Gareca Daniel Apuy - Pool Getty Images

En el mismo artículo, apuntan contra el fin del sueño mundialista por la falta de un plan de reacción y la escasez de recursos: “Las matemáticas. La fe en un milagro. Lo único que le queda Chile en estas Eliminatorias es soñar con lo imposible. Creer en una calculadora mágica, que de un día para otro ponga a la selección nacional en carrera por ir al Mundial. Nada. No hay nada. No hay fútbol, no hay plan ni reacción. Pensar en Qatar 2022 es caer en la ingenuidad.”

En tanto, El Mercurio de Chile acompañó su título (“En Lima empezó la ‘Operación despedida’ del Mundial”) con un tajante comienzo del análisis del partido: “Ahora sí, la clasificación a Qatar 2022 parece una quimera para Chile: perdió sin apelación en Perú, se mantuvo en el antepenúltimo lugar del certamen y se reafirmó como una de las selecciones más débiles del continente”, señaló.