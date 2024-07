Mark Cavendish superó las adversidades y se quedó con una gesta única en el Tour de France

Escuchar

El Tour de France cerró una jornada histórica. Mark Cavendish, del equipo Astana, logró la victoria de etapa número 35 y superó al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord con 34. Una hazaña del británico, de 39 años, quien debió retirarse en la carrera de 2023 luego de una caída. Sin embargo, prolongó su carrera y este miércoles escribió una página gloriosa.

Fue el triunfo más determinante de su trayectoria. En el Tour de France 2023, Cavendish debió retirarse luego de haberse fracturado la clavícula. Pero el campeón del mundo en ruta de 2011 decidió continuar una temporada más en Astana. En 2021, cuando sumó cuatro victorias, empató a Merckx en la marca de 34 etapas ganadas. Desde ese momento, superarlo se convirtió en una obsesión, al mismo tiempo que el calendario jugaba en su contra.

Y la gloria llegó para “Cavs”, que estaba feliz y eufórico, luego de cruzar la meta y haberse convertido en el vencedor en la histórica quinta etapa, disputada entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint Vulbas, de 177,4 km, a pesar de que llegó a la meta con la cadena rota, colgando y en un sprint que fue caótico. Mads Pedersen se fue al suelo y Cavendish encontró una autopista por la izquierda que lo condujo directamente a la historia. Para aportar mayor épica a su gesta, el ciclista rompió la cadena en pleno esfuerzo y entró en meta con ella colgando.

Ya son 17 los años que Mark Cavendish lleva ganando. El 9 de julio de 2008, militaba en Team Columbia, y se impuso a Óscar Freire y Erik Zabel en Chateauroux. En ese momento comenzó a escribir su historia, que encontró en las ediciones de 2005 y 2016, ambas con cuatro victorias, los Tours más productivos de una carrera que en todas las competiciones amasa un total de 165 triunfos con una increíble triple corona: 35 éxitos en el Tour, 17 en el Giro de Italia y tres en La Vuelta a España. Además, fue campeón del mundo en 2011, en Dinamarca, y ostenta tres oros mundiales en Madison (Los Ángeles 2005, Manchester 2008 y Londres 2016), y una plateada en Ómnium en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Mark Cavendish festejando en el podio junto a su esposa y sus hijos Jerome Delay - AP

“No lo puedo creer. Astana hizo todo para venir al Tour, necesitaba una etapa, y como mi director conoce el Tour, lo hemos conseguido. Hicimos un equipo para esto. Me rompí el hombro el año pasado, este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien, es mi decimoquinto Tour y he aprovechado la oportunidad. No puedo estar más feliz”, dijo Cavendish entre lágrimas.

Luego de ceder su récord de victorias en el Tour de Francia, el exciclista belga Eddy Merckx felicitó a Cavendish: “Es un hito histórico. Un buen chico que batió mi récord en el Tour”, expresó en su cuenta de Instagram el legendario deportista, de 79 años, que había logrado su última victoria en el Tour en 1975, hace casi medio siglo. Hace un año, el belga había sido uno de los primeros en lamentar su salida de la prueba por la lesión en el hombro, como señal de la admiración mutua. ”Quiero a Eddy. Siempre ha sido simpático conmigo. No le he quitado nada al gran Eddy Merckx. Solo se trata de una cifra. Eddy Merckx continúa siendo Eddy Merckx”, declaró el esprínter de Astana.

El esloveno Tadej Pogacar conservó su maillot amarillo de líder al término de esta jornada de transición, con un recorrido llano y sin grandes peligros para los favoritos que luchan por la clasificación general. Pogacar sigue con 45 segundos de margen sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y con 50 sobre el danés Jonas Vingegaard, tercero y ganador de las dos anteriores ediciones del Tour.

El jueves, Cavendish tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia en una nueva etapa que se disputará en la llanura, sobre un recorrido de 163,5 kilómetros que unirá Macon con Dijon: “Vamos a intentarlo, como en cada sprint en el que se nos presente la oportunidad de hacerlo en el Tour, que no sólo es la más importante competencia ciclística del mundo, sino el mayor evento deportivo, al menos para mí”, afirmó.

Gran parte de los colegas se rindieron a la hazaña de Cavendish. ”Era mi ídolo. Siempre soñé con ser como él y hacer esprints como los suyos. Estoy muy feliz por él”, declaró el eritreo Biniam Girmay, que se hizo el miércoles con el maillot verde de la regularidad. ”La primera vez que vi ciclismo en el televisor, Cavendish ya estaba ganando. Siempre se lo digo: ‘Eres una leyenda para mí’”, afirmó Girmay, el primer ciclista de su país en ganar una etapa del Tour. ”Es increíble que Mark se haya llevado la 35ª etapa. Lo vi después del final de la carrera y me dijo que no superara su récord. Creo que aún durará mucho tiempo”, aseguró el esloveno Tadej Pogacar, actual dueño del maillot amarillo y que ganó la etapa de la víspera. ”Es el mejor esprínter de todos los tiempos. Continuar haciendo lo que hace a su edad, 39 años, me parece increíble. Estoy super contento por él”, declaró el británico Geraint Thomas, amigo personal de Cavendish.

