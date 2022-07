Tour de Francia: Magnus Cort Nielsen ganó en el photo finish una etapa interrumpida por una manifestación

Magnus Cort Nielsen logró este martes la segunda victoria de su carrera en el Tour de Francia, cuatro años después de haber conseguido la primera, y el éxito parcial del danés en la décima etapa tuvo condimentos increíbles. Por un lado, el ajustado final obligó a establecer el vencedor apelando a la fotografía en su duelo con el australiano Nick Schultz y por el otro, porque una manifestación a 38 kilómetros de la llegada obligó a interrumpir la prueba durante varios minutos.

El ciclista ganador lo hizo con lo justo en la llegada a la estación de esquí de Megave, después que el español Luis León Sánchez, quien terminó tercero, lanzara el sprint final. Exhausto, Cort Nielsen se tiró de espalda en el asfalto poco después de cruzar la meta. “No me puedo creer lo que ha pasado. Fui al límite mucho tiempo en este ascenso. Me descolgué del grupo varias veces en los últimos kilómetros. Por suerte, nos pudimos juntar y gané el sprint”, señaló, sonriente.

Cort Nielsen, de 29 años, fue uno de los animadores de la primera semana del Tour, en la que vistió el maillot a lunares de líder de la montaña, y el protagonista de una jornada en la que el campeón, el esloveno Tadej Pogacar, logró conservar la posición de líder por escaso margen, dentro de un clima de preocupación en el equipo que integra por los casos de Covid-19. El pelotón, con Pogacar, cruzó la línea de sentencia con cerca de nueve minutos de retraso al término de los 148 kilómetros.

Lo mejor de la etapa

Una escapada de 25 corredores tomó forma luego de unos 60 kilómetros desde la salida. El italiano Alberto Bettiol quedó líder en solitario a 42 kilómetros para el final, pero la carrera tuvo que ser neutralizada debido a la presencia de nueve manifestantes ambientalistas sentados sobre la ruta que encendieron bengalas a modo de protesta, y que fueron detenidos por la policía francesa. La protesta se debió, adujeron, a “un acto de reivindicación contra la destrucción del clima”.

Nicholas Schultz (izq.) y Magnus Cort Nielsen llegaron a la meta de la décima etapa del Tour de Francia, en Megeve, separados por milésimas de segundo

Luego de una nueva salida a 38 kilómetros para la meta, Bettiol se presentó a la cabeza al inicio de la larga ascensión. No obstante, no tardó en ser alcanzado por los que habían sido sus compañeros de escapada antes de que León Sánchez pasase al ataque a seis kilómetros para el final. El español de 38 años no pudo, sin embargo, culminar con una victoria y el alemán Lennard Kamna, que estaba en condiciones de vestirse con el maillot amarillo (a 8 minutos 43 segundos en la general), tampoco pudo alcanzar el objetivo. Aunque sí le sirvió para colocarse segundo, a sólo 11 segundos de Pogacar.

El campeón domina desde el inicio el Tour, pero el coronavirus está causando estragos en el equipo UAE-Emirates, que perdió a otro competidor cuando el neozelandés George Bennett abandonó la carrera previo a la etapa tras dar positivo en una prueba de diagnóstico. Bennett, que tenía la misión de trabajar como escudero de Pogacar en las montañas, se sometió a una prueba el lunes, el día de descanso, tras padecer síntomas.

La policía francesa sacó de la ruta a los manifestantes, que interrumpieron la décima etapa del Tour de Francia MARCO BERTORELLO - AFP

Asimismo, UAE-Emirates informó que el polaco Rafal Majka también arrojó positivo por el virus, pero podrá seguir compitiendo. “Es asintomático y el análisis de su PCR mostró que tiene un riesgo muy bajo de contagiar a otros”, alegó el médico Adrian Rotunno. El caso lo tomaron los responsables de salud de la Unión Ciclista Internacional, que autorizaron que el corredor pudiera participar en la etapa. Majka es un excelente escalador y su baja hubiera sido una dura pérdida para Pogacar con miras a dos etapas alpinas, incluyendo el final en el Alpe d’Huez el jueves.

El miércoles, la carretera apuntará aún más hacia el cielo con la llegada en el puerto de categoría especial Col du Granon, un lugar que sólo se coronó en una ocasión en el Tour de Francia, con victoria en 1986 del español Eduardo Chozas. Será la llegada a más altitud de esta edición, a 2.413 metros.