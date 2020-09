El colombiano Daniel Martinez celebra tras cruzar la meta en la etapa 13 del Tour de Francia, 191 km entre Chatel-Guyon y Puy Mary Fuente: AFP

Andrés Vázquez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 13:53

No llegó con la chapa de candidato. Tampoco los recibieron los fogonazos fotográficos que persiguen a las estrellas del presente Tour de Francia. Sin embargo, el colombiano Daniel Felipe Martínez se transformó en la bomba de una carrera que comienza a explosionar. Haciendo gala de sus atributos de escalador, el ciclista del equipo Education First Pro Cycling se quedó este viernes con la decimotercera etapa y agregó su nombre en la extensa nómina de ciclistas que lograron ganar en la tradicional ronda gala.

Martínez logró sobrevivir a la fuga del día formada por 17 corredores, entre ellos ciclistas importantes como el francés Julian Alaphilippe y el español Marc Soler, y superó en un espectacular mano a mano final al alemán Lennard Känma. El tercero fue otro teutón del equipo Bora, Max Schachmann. De los favoritos a quedarse con el maillot amarillo, Primoz Roglic (Jumbo), y Tadej Pogacar (UAE Emirates), fueron los mejores, a algo más de 6 minutos del escalador colombiano.

Cycling - Tour de France - Stage 13 - Chatel-Guyon to Puy Mary Cantal - France - September 11, 2020. Fuente: AP

En un Tour que por ahora domina el esloveno Primoz Roglic, el triunfo de Martínez en el exigente trayecto de 191 kilómetros con llegada en la altura de Puy Mary provocó algunos cambios en la clasificación general. El hombre del equipo Jumbo tiene ahora una ventaja de 44 segundos sobre el nuevo escolta, su connacional Tajed Pogacar, y de 59 con el colombiano Egan Bernal, que perdió el maillot blanco de mejor joven y se complica en sus opciones de revalidar el título logrado el año pasado.

La de Bernal fue la nota más negativa de la jornada para el ciclismo colombiano, que cuenta con cuatro corredores entre los seis primeros de la general (Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Miguel Ángel López) y sueña con que alguno de ellos pueda vestir de amarillo en Champ Elysee el próximo 20 de septiembre.

Martínez y el sueño de una vida

A los 24 años, Martínez es uno de los mejores exponentes del ciclismo colombiano de la actualidad, junto a Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Miguel Ángel López y Rigoberto Uran, y es un abonado a festejar logros en suelo francés. En 2019 ganó una etapa de la París-Niza, y en agosto de este año, también sobre una superficie montañosa, se adjudicó el tradicional Critérium del Dauphiné. Este viernes escribió el capítulo más importante de su promisoria carrera: festejó su primer triunfo en una grande. "Esta etapa se la dedico a mi hijo que dentro de poco cumple dos años", expresó, emocionado, el colombiano, minutos después de cruzar la meta en Puy Mary.

Martínez, con barbijo, saluda en el podio tras el mayor triunfo de su joven carrera Fuente: AFP

"A falta de 10 kilómetros pensé que tendría que luchar por ser segundo, porque Schachmann rueda y baja mejor que yo, pero me dije que no me iba a entregar y cuando lo atrapé vi que no tenía tanta fuerza y a Kämna sabía que podía ganarle al sprint", explicó el colombiano. "Siempre que sea una victoria, sea donde sea, la saboreo. Ganar el Dauphiné fue fantástico, pero es verdad que ganar en el Tour es un sueño de niño", admitió en conferencia de prensa.

Martinez, nacido en Soacha, la localidad mas poblada del deparamento de Cundinamarca, se inició en el ciclismo a los 12 años gracias a su hermano mayor Jeison, un ciclista aficionado que le prestó la primera bicicleta. Sin embargo, fueron pocos los que confiaban que aquel pequeño retacón que vivía arriba de una bicicleta enfundado en un maillot de Astana, equipo en el que corría su ídolo, el español Alberto Contador, podía ser unos de los mejores colombianos en el primer nivel del ciclismo mundial y ser uno de 20 compatriotas que lograron ganar una etapa en la Grand Boucle.

El esloveno Primoz Roglic Primoz Roglic se sitúa en lo más alto de la clasificación con 44 segundos de ventaja de su compatriota Tadej Pogacar Fuente: AP

Hoy su calidad no solo está en ascenso por ganar una etapa de Tour, sino que representa una gran oportunidad para que Colombia, país con mucha tradición de escaladores y rodadores, también pueda tener exhibir un ciclista capaz de hacerle frente a los mejores contrarrelojistas. Su título de Campeón Nacional de Contrarreloj, que ya lo reforzó con una impecable etapa 5 en la París Niza del año pasado, despierta grandes expectativas para la prueba cronometrada del presente Tour que se llevará a cabo en la etapa 20.

Postales del Tour en los pueblitos franceses