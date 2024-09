Cómo es la maniobra “Dive Bombing” y por qué la acusación contra Franco Colapinto fue desestimada en el GP de Singapur

Escuchar

Franco Colapinto no deja de sorprender en el mundo de la Fórmula 1, y este domingo no fue la excepción durante el Gran Premio de Singapur. El joven piloto argentino, de 21 años, protagonizó una gran largada desde el 12º puesto, avanzando tres posiciones en la primera curva, pero fue acusado por su compañero en Williams, Alex Albon, de haber hecho una arriesgada maniobra conocida como “Dive Bombing”. Sin embargo, las repeticiones dejaron claro que la maniobra fue limpia, lo que llevó al tailandés a rectificar su acusación.

“Franco me hace un Dive Bombing, ¿qué está haciendo?”, reclamó Albon por radio. Pero en la repetición, especialmente en la toma aérea, se comprobó que Colapinto mantuvo su línea en todo momento. Mientras Albon tomaba la curva por el sector externo, el argentino lo hizo por el lado interno, sin haber estado siquiera cerca de un contacto.

La maniobra de Colapinto fue destacada no solo por su limpieza, sino también por su audacia. En la primera curva del circuito de Marina Bay, superó a Yuki Tsunoda y aprovechó los errores de Carlos Sainz y el propio Albon, quienes se desplazaron por la parte externa. Aunque estuvo cerca de adelantar a Charles Leclerc, el monegasco logró defender su posición. Posteriormente, Colapinto pasó a Sergio “Checo” Pérez, quien no pudo alcanzarlo en pista, elogiando al argentino por su habilidad.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur, avanzando tres posiciones. De P12 a P9. Viendo el on board debo decir que la pasé mal. Está loco. pic.twitter.com/DxSb6MOdFQ — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 22, 2024

El incidente con Albon giró en torno a la acusación de un “Dive Bombing”, una maniobra en la que el piloto que viene detrás se lanza a adelantar en una curva, estirando al máximo el frenaje para ponerse a la par del otro competidor. Aunque es una maniobra arriesgada, se permite dentro de los límites del automovilismo, siempre que no provoque contacto o peligro innecesario. Grandes ejemplos de esta maniobra se vieron en la Fórmula 1, como el adelantamiento de Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas en China 2018 o el de Lewis Hamilton a Max Verstappen en Australia 2023.

Este accionar -que recibió elogios de otros competidores, como Sergio “Checo” Pérez- provocó la molestia del español Carlos Sainz (Ferrari), que cuestionó al argentino y consideró que “hay que tener cuidado”.

El Dive Bombing de Hamilton a Verstappen en el GP de Australia 2023

Así, tras quedar séptimo en al final de la carrera de este domingo, el piloto de Ferrari siguió: “Son riesgos que tomas cuando eres rookie y cuando no sabes en dónde frenar en la curva 1. Cuando te estás jugando el campeonato y tantos puntos con el equipo tenés que tener cuidado con coches que tienen menos que perder y les va la vida en la salida. Hay que tener más cuidado”.

La cuestionada maniobra del pilarense de 21 años le permitió quedar por delante del mexicano “Checo” Pérez, que empezó a seguirlo desde muy cerca. El piloto de Red Bull, a diferencia de Sainz, elogió la actitud y dijo: “Es muy bueno. Difícil de pasar Colapinto”.

“En la curva 1 tenia que tener cuidado con Charles [Leclerc], pero llegó un Williams frenando tardísimo... Creo que era Franco, casi nos lleva puestos a dos o tres”, criticó.

“Yo hice todo lo más que pude, lo mejor que pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó (Checo) Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado porque tenía un poco menos ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero podría haber llevado unos puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN tras su tercera carrera en la Fórmula 1.

Y amplió: “Creo que fue una buena primera carrera de Singapur, que es muy dura. Más allá de no haberme llevado puntos, es positivo. Me da bronca no haber sumado en una carrera tan dura, pero igualmente sirve para experiencia”. También, habló de las condiciones y de la hidratación: “La bebida en el auto estaba muy caliente, había mucho calor. Con el azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara para el cuerpo, pero con todo terminé la carrera”.

Respecto del halago que recibió del piloto mexicano, agregó: “Checo es un pilotazo, no me podía pasar porque estamos en Singapur. Si estábamos en otra pista me hubiera pasado. Pero me pasó en los boxes, lamentablemente. Pero igual me voy contento porque fue una buena experiencia acá. Es una de las carreras más duras del año; Qatar y Singapur son las más duras. Ahora, a descansar y a recuperarme un poco”.

El automovilismo tiene un delicado equilibrio entre saber defender y reconocer cuándo una posición está perdida. El reconocimiento de Albon al admitir su error muestra un gesto de deportividad y contribuye a la buena relación entre compañeros de equipo en Williams.

Por su parte, Colapinto sigue mostrando su capacidad y potencial en su carrera dentro de la Fórmula 1, ganándose el respeto no solo de sus compañeros, sino de la comunidad automovilística en general.

La próxima carrera será el domingo 20 de octubre en Estados Unidos, cuando se dispute el Gran Premio de las Américas.

