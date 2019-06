El último enfrentamiento entre Jaguares y Chiefs, que se impuso en Vélez Crédito: VillarPress

Jaguares disputará el partido más importante de su historia: después de haber sido segundo en la tabla general y líder de la Conferencia Sudafricana, el combinado argentino enfrentará a los Chiefs en el José Amalfitani por los cuartos de final del Super Rugby 2019.

Será el cuarto encuentro entre ambos desde que Jaguares ingresó en el torneo en 2016. El historial es adverso, con dos triunfos de Chiefs frente a uno de Jaguares. Este mano a mano tiene dos particularidades: los tres partidos se definieron por cuatro o menos puntos y en ninguno pudo imponerse el local.

Jaguares 26-30 Chiefs, en el José Amalfitani el 19 de marzo de 2016

En la temporada debut del representante argentino, los Chiefs visitaron la cancha de Vélez y se quedaron con el triunfo en la agonía del partido gracias al try de Brad Weber, quien será titular en el duelo de este viernes. Agustín Creevy, Martín Landajo y Matías Moroni habían marcado los tres tries de una franquicia argentina que sumó once puntos desde los pies de Nicolás Sánchez.

Chiefs 19-23 Jaguares , en el Rotorua International Stadium el 4 de mayo de 2018

Dirigido por Mario Ledesma, los Jaguares emprendieron una gira por Oceanía que terminó con un resultado histórico como visitante frente a los poderosos Chiefs, semifinalistas en 2016 y 2017 además de campeones en 2012 y 2013. Fue la cuarta victoria al hilo en aquella racha -habían vencido a Blues, Brumbies y Rebels (25-22)- gracias a un try de Ramiro Moyano, un try penal, dos penales y una conversión de Nicolás Sánchez y un penal de Emiliano Boffelli.

Jaguares 27-30 Chiefs , en el José Amalfitani el 30 de marzo de 2019

Fue la tercera derrota consecutiva en una mala racha durante la fabulosa actual temporada. Una mala etapa inicial le pasó factura a un equipo que al entretiempo perdía por 17-6. Pero Jaguares remontaron, consiguieron una ventaja de cuatro puntos a falta de un minuto pero cayeron después del try y conversión de Damian McKenzie. Fue una de las cinco derrotas que el equipo de Gonzalo sufrió durante la actual campaña. En el mismo escenario se encontrarán este viernes, en el partido más importante de la historia del combinado argentino.