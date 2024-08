Cómo reaccionó “Maligno” Torres cuando leyó el mensaje de Lionel Messi

Escuchar

Una de las figuras destacas de la semana es José “Maligno” Torres, tras conquistar la primera medalla de oro para la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de obtener el extraordinario puntaje de 94,82, logró imponerse ante el británico Kieran Reilly, que se quedó con la plata, y al Francés Anthony Jeanjean, quien conquistó el bronce. Y uno de los que le envió un mensaje fue el reciente campeón de la Copa América y también medallista de oro en Beijing 2008, Lionel Messi. Tras horas de tanto revuelo, el cordobés contó cómo fue su reacción al leer el mensaje del capitán de la selección argentina de fútbol.

Este miércoles por la mañana, José “Maligno” Torres se quedó con el oro por su extraordinario puntaje de 94,82 en la final de BMX Freestyle en la Plaza de la Concordia, convirtiéndose en el primer latino en conseguirlo en estos juegos. Su conquista fue motivo de orgullo por parte de los fanáticos de los Juegos Olímpicos, entre los que se encontraban varios históricos deportistas argentinos.

José “Maligno” Torres conquistó la primera medalla de oro para la Argentina en los Juegos Olímpicos en París 2024. Instagram: @malignobmx

Al día siguiente, José “Maligno” Torres contó sus primeras sensaciones en diálogo con el periodista Gonzalo Bonadeo para TyC Sports. “No podía creer que estaba arriba de esas dos potencias”, señaló en referencia a sus oponentes de la final, y añadió: “Lo difícil fue cuando tenía que ir a dormirme ayer. No me quería ir a dormir. A las seis de la mañana nos fuimos a dormir y creía que si nos levantábamos después, Maxi me iba a decir ‘tenés que ir a competir’”.

Uno de los datos de color de la histórica jornada fue que el mismísimo Lionel Messi le escribió un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram. “Felicitaciones, crack. ¡Disfrutá mucho ese oro!”, señaló.

En este sentido, el cordobés primero contó que el futbolista Julián Álvarez lo comenzó a seguir en Instagram. “Me empezó a seguir Julián Álvarez. Le saqué captura antes de que me deje de seguir”, dijo entre risas y sin poder creerlo.

El mensaje de Lionel Messi dedicado a José "Maligno" Torres. Foto/Instagram: @leomessi

Cuando Bonadeo le recordó el mensaje, “Maligno” le respondió: “Cuando vi lo de Messi fue una locura. Le iba a responder en el momento, pero dije ‘voy a responder cualquier cosa por estar emocionado, así que voy a esperar y pensar bien qué le voy a decir’. No sabía nada. Cuando me lo mostraron no lo podía creer”, admitió, y aseguró que ahora, con tiempo libre, quiere ver el partido de la selección de fútbol ante Francia por los cuartos de final.

La conquista de “Maligno” tuvo mucha repercusión y Messi no fue el único que le mandó un mensaje. Juan Martín Del Potro, ganador de la medalla de bronce en Londres 2012, manifestó: “¡Felicitaciones campeón!”. Lo mismo que Gabriela Sabatini, ganadora de la medalla de plata en Seúl 1998: “Felicitaciones José”.

Paulo Dybala también le mandó un mensaje al cordobés con un “Felicitaciones”. Y el joven delantero del Manchester City, Julián Álvarez, además de seguirlo en Instagram, compartió la fotografía de “Maligno” y puso tres emojis: una medalla, una bandera y aplausos.

José “Maligno” Torres se quedó con el oro por su extraordinario puntaje de 94,82 en la final de BMX Freestyle Santiago Filipuzzi/ Enviado

Este fue la primera conquista argentina, y se espera que en los próximos días haya noticias de la misma magnitud que la de José “Maligno” Torres.

