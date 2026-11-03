Cómo sigue la investigación por la muerte de Jesús de Miguel: ¿puede ir preso el arquero Owono?

El fútbol español vive horas de profundo luto tras la muerte del delantero Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El futbolista, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó un día antes luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido que su equipo disputó contra el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El trágico incidente ocurrió durante la segunda división del fútbol español, en una jugada que las cámaras de televisión registraron con total claridad y que hoy es el eje central de una causa judicial en curso.

La secuencia del hecho muestra el momento preciso en que Jesús de Miguel intentó controlar la pelota en el círculo central del campo. En ese instante, el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, abandonó su área con el objetivo de despejar el balón. El choque resultó violento: la rodilla del guardameta impactó contra el cuerpo del delantero, quien cayó al césped de forma inmediata. La gravedad del golpe quedó en evidencia cuando los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para intentar reanimarlo durante más de cinco minutos. Ante el panorama, el árbitro del encuentro decidió la suspensión definitiva del partido y expulsó a Owono por considerar que empleó una fuerza excesiva en la disputa de la pelota. Hasta ahora, se presupone que el tribunal deportivo sancionará al arquero con 12 fechas, el máximo estipulado en el reglamento de la asociación española de fútbol.

Tras el fallecimiento, la Policía Nacional abrió una investigación formal sobre el episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, según fuentes judiciales, explica que toda muerte sin causa natural recibe la denominación de muerte judicial. Este procedimiento legal obliga a las autoridades a iniciar una pesquisa de oficio, sin importar si el desenlace surge de un accidente doméstico, una fatalidad en la vía pública o, como en este caso, un hecho ocurrido dentro de una cancha de fútbol. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra a cargo de las tareas investigativas necesarias para reconstruir la dinámica exacta del choque y determinar si existen elementos que permitan configurar un delito penal.

Jesús de Miguel, el jugador español que falleció, en la jugada que le costó la vida

La gran pregunta que hoy resuena en el ámbito deportivo y legal español es si el arquero Owono enfrenta un riesgo real de ir a prisión por esta jugada. Hasta el momento, el acta arbitral constituye una pieza clave de la investigación, ya que especifica que el choque se produjo con el balón en disputa. Este detalle técnico resulta determinante en la jurisprudencia española. Fuentes consultadas por El País indican que, hasta la fecha, no existe ningún precedente en España donde un futbolista se sentara en el banquillo de los acusados por una entrada violenta contra un rival. La justicia suele considerar las acciones que ocurren dentro del marco del juego bajo una lógica deportiva, salvo que se demuestre una intención clara de agresión que exceda las normas del deporte profesional. En este caso, la justicia analiza los hechos bajo la premisa de la fatalidad accidental, aunque el proceso judicial debe cumplir con sus etapas formales de recolección de pruebas y declaraciones antes de llegar a cualquier resolución definitiva.

Al respecto, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, se refirió a la situación en declaraciones a la agencia EFE. Así, tildó de “difícil” que el trágico hecho derive en un proceso penal, ya que todo derivó de un hecho deportivo. Y, en esa línea, destacó que la justicia española distingue lo ocurrido en un campo de juego que fuera de él.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

Por ahora, todo queda en manos de la fiscalía y de los jueces que evalúan si la conducta de Owono, sancionada con la roja directa por el árbitro en aquel momento, representa una responsabilidad que trasciende lo reglamentario para ingresar en el terreno de lo delictivo. Los próximos días serán decisivos para determinar el rumbo final de esta causa que mantiene en vilo al deporte español.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.