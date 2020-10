Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 00:01

Con una pelota de fútbol de regalo y una caja de comida, una larga fila de autos de todos los colores y tamaños ingresó a un predio de La Rural de Palermo. Los conductores- varios de ellos luciendo tapabocas blancos y rojos y otros, flameando banderas- se ubicaron en filas ordenadas, de frente a una pantalla gigante y a un escenario. Algunos, tocaron bocinazos de la emoción mientras tantos otros aguardaban expectantes. Al fin y al cabo, se trataba de la primera vez en meses que volverían a compartir la pasión por el fútbol argentino.

Bajo el lema "La copa de todos los héroes", Ford Argentina como sponsor oficial del torneo Conmebol Libertadores, organizó una experiencia inolvidable para agasajar a sus clientes: contando con la presencia de los futbolistas Ariel Ortega y Rodrigo Mora, transmitieron en vivo el último partido del Club Atlético River Plate contra Liga de Quito en el autocine de La Rural.

Quisimos premiar a los héroes de la vida, personas comunes con historias superadoras, agasajándolas con un evento distinto. Tomás Grignaschi, Gerente de Publicidad

El evento inició a las 20.30 horas del martes con la entrada de los clientes Ford en sus autos al predio del autocine. Luego de una limpieza de parabrisas y tras indicar a los presentes que sintonizaran una estación de radio para escuchar el evento desde su auto, la periodista deportiva Victoria Najda brindó unas palabras de bienvenida, desde un escenario ubicado al lado de la pantalla.

Al poco tiempo, los hinchas del millonario saltaron de los asientos de sus autos ante la llegada de Ariel Ortega, mítico enganche y delantero del equipo blanco y rojo. Entrevistado por Victoria, el "Burrito" contó qué se siente llevar el título de "Leyenda Conmebol": "Fue como vivir un sueño que compartí con los hinchas", aseguró ante una oleada de bocinazos por parte de la audiencia.

Nunca estuve tanto tiempo sin tocar una pelota como ahora. Exraño jugar un picadito. Ariel "Burrito" Ortega.

Pero no solo hablaron de fútbol. Para cumplir con el objetivo de Ford de reunir a los héroes de la copa con los héroes de la vida, la periodista y el futbolista recibieron a Leila Peluso, una veterinaria náutica que realiza consultas a domicilio y en lancha, para llegar a todos los animales que no pueden trasladarse en Tigre. "Es admirable lo que hace. Quisiera felicitarla porque con su buena intención ayuda a animales que están mal de salud", opinó Ortega.

Las sorpresas para los hinchas no terminaron allí. Una vez concluida la emotiva charla de con Leila, subió al escenario Rodrigo Mora, ex delantero de River Plate, quien se retiró en enero del 2019. El uruguayo hizo hincapié en todo momento en el gran nivel futbolístico que alcanzó el equipo de Marcelo Gallardo en los últimos cinco años: "River tiene una variedad de juego que da gusto de mirar. Hoy ya estamos clasificados, pero seguro van a darlo todo por ganar", apostó. Ortega coincidió con él y afirmó: "Pareciera que no tuvieron pandemia estos chicos".

A los jugadores los siento como amigos. Tomé distancia por la pandemia, pero ya estaré ahí junto a todos. Rodrigo Mora.

Vivir el partido con pantalla gigante y un proyector de última generación, desde tu auto

Finalizada la previa del partido, Ortega, Mora y Najda se ubicaron en sus autos Ford, al igual que el resto de los invitados y se prepararon para vivir el partido del millo en la cancha de Independiente, desde el autocine.

Respetando en todo momento los protocolos de salud e higiene y con los hinchas dentro de sus vehículos, a las 21.30 inició el primer tiempo. Algunos bocinazos nerviosos y luces que se prendían y apagaban demostraron la preocupación de los presentes ante la lesión de Nacho Fernández, apenas disputados los primeros cinco minutos. Luego, el partido continúo a un muy buen ritmo, pero los goles se hicieron desear.

En el entretiempo, los invitados recibieron un re-fill de sus bebidas mientras disfrutaban del último video publicitario de Ford, dirigido a los héroes de la pandemia.

Finalmente, los goles llegaron en el segundo tiempo de la mano de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez y Jorge Carrascal. Cada una de esas definiciones fue festejada por los hinchas en el autocine- con gritos de emoción, bocinazos y banderas flameando-, que después de tantos meses, pudieron vivir este momento acompañados. El resultado del partido, que posicionó a River como primero en el Grupo D de la Conmebol Libertadores, terminó de coronar la fiesta que se vivió en el evento organizado por Ford Argentina para sus clientes.

