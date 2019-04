Diego junto a su tocayo Barbosa, bautizado así en homenaje a Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019 • 09:56

Dorados de Sinaloa, equipo que conduce Diego Armando Maradona , venció por 3 a 1 a Mineros, en el partido de ida de la semifinal del Torneo Clausura 2019 del Ascenso mexicano, y se acerca a la primera división.

Amaury Escoto abrió la cuenta a los 17 minutos. Fabián Bordagaray amplió la cuenta a los 20 del complemento. Guillermo Martínez descontó de penal, y otro Diego Armando, pero Barbosa, selló el resultado.

El de Barbosa fue su primer gol como futbolista profesional, y la historia detrás de su nombre es más que curiosa: sus padres lo bautizaron así en honor a quien ahora es el entrenador de su hijo: Diego Armando Maradona.

El chico de 22 años, que debutó profesionalmente en 2018, aprovechó un muy buen centro de su compañero Julio Nava desde la banda izquierda. Su cabezazo se metió en el ángulo derecho del arquero Sebastián Fassi.

Hace un tiempo, Barbosa declaraba: "En lo personal, la llegada de Maradona al club era algo que no podía creer. Yo lo veía muy lejos, uno no se imagina que de un día a otro va a estar entrenándote y en el banco de tu equipo. Te das cuenta hasta que por fin lo vives".

Además, bromeó: "Cuando salgo jugando y me saco a uno o dos de encima, se ríen y me dicen que ya me estoy ganando el nombre"

Como es habitual, Maradona celebró de forma muy efusiva los tres goles de su equipo, especialmente el tercero. No solo porque lo marcó otro Diego Armando, sino porque la ventaja de dos goles le permite viajar confiado a Zacatecas, para disputar el desquite, que se jugará en el próximo sábado a las 21.45.