Pablo Álvarez contó los pormenores de un recordado partido entre Milán, donde por entonces jugaba Ronaldinho, y Catania donde él se desempeñaba Crédito: ESPN

30 de octubre de 2020 • 08:21

El jugador de Arsenal Pablo Álvarez estuvo como invitado del programa ESPN Fútbol Club Show, que conduce Alejandro Fantino, y contó una anécdota divertida que sucedió en un partido cuando le tocó marcar al astro brasileño Ronaldinho.

Álvarez jugó durante siete años en el fútbol europeo y enfrentó a múltiples figuras internacionales. Fantino le pidió a su invitado que detallara los pormenores de un recordado partido entre Milán, donde por entonces jugaba Ronaldinho, y Catania donde se desempeñaba Álvarez.

"¿Es cierto que te pidió [la camiseta] Ronaldinho en un cambio o es un mito?", consultó Fantino y Álvarez explicó: "Antes de empezar el partido el entrenador me dijo 'hacéte sentir de entrada en el partido'. Empieza el partido y el tipo, mirando para otro lado, me tira un caño".

El defensor contó que en lo único que pensaba era en lo difícil que le iba a resultar el encuentro después de esa maniobra y junto a un compañero de equipo decidieron hacerle sentir la marca al brasileño.

"Fue pasando el partido y él empieza a hacer un partido incómodo, no estaba con su sonrisa habitual, estaba fastidioso, lo agarré de la remera, del pelo", admitió Álvarez sobre su estrategia para arrinconar al talentoso delantero.

Luego Álvarez relató el momento del entretiempo en que sospechó que Ronaldinho podía llegar a golpearlo como consecuencia de su marca. "Termina el primer tiempo y era empate 0-0. Iba por túnel al vestuario y me tocan la espalda, era Ronaldinho y se saca la remera, pensé que empezaban las piñas. Me dijo, 'Álvarez, yo la camiseta te la doy, pero por favor no me pegues más'".

Posteriormente el jugador dijo que conserva aquella camiseta del ídolo carioca y remató: "La camiseta está en mi casa y está buenísima".

Luego, Fantino indagó sobre la ocasión en que enfrentó a Lionel Messi, en la mejor época del Barcelona: "¿Qué te pasó con Messi cuando lo enfrentaste?".

"A Messi le dije que se vaya para el otro lado, porque si no la íbamos a pasar mal los dos. Se rió y se fue hacia el otro lado, pero me mandó a Pedro y Alexis Sánchez. De todas formas, hicimos un papel muy digno con el Zaragoza, perdimos 4 a 2", recordó Álvarez con picardía sobre su cruce con el ídolo argentino.