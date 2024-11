Continúa la crisis en la selección de Honduras: un nuevo jugador salió a criticar a Reinaldo Rueda

La derrota de Honduras ante México en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf aún genera repercusiones dentro del fútbol hondureño. Las críticas hacia el director técnico Reinaldo Rueda y sus decisiones tomadas durante los últimos compromisos encendieron un debate sobre el futuro de la Bicolor. En este contexto, un nuevo jugador se sumó a la discusión: Eddie Hernández.

Las críticas al DT de Honduras

El delantero del Olancho FC, exintegrante de la Selección de Honduras, no dejó pasar la oportunidad de expresar su descontento tras la reciente derrota por 4-0 contra México, luego de haber vencido 2-0 en el partido de ida. En declaraciones a la prensa luego del partido de Los Potros, Hernández señaló errores en el planteamiento y criticó abiertamente al entrenador Rueda, a quien le cuestionó tanto su estrategia como sus decisiones sobre las convocatorias.

La eliminación en la Liga de Naciones de la Concacaf dejó en evidencia las falencias del equipo, que mostró dos versiones muy distintas en sus partidos de ida y vuelta contra México. Mientras que la Bicolor plantó cara como local, el juego en tierras aztecas fue muy diferente.

Las fuertes críticas de Eddie Hernández

Hernández fue directo al apuntar responsabilidades hacia el cuerpo técnico liderado por Rueda. Según el delantero, más allá de la actitud de los jugadores, el planteamiento táctico fue determinante en la derrota por 4-0 que sufrió Honduras.

“No esperábamos que la selección jugara como jugó en México. Sabíamos lo que representa México, pero yo creo que es lamentable ver las dos caras de nuestra selección. No podemos mostrar un buen fútbol acá en Honduras y en México vernos con ese temor. Yo creo que eso no pasa factura cada vez que salimos”, declaró.

Acto seguido, continuó: “Muchos dirían, y lo han comentado, que este partido lo pierde el profe, no lo perdieron los jugadores. Muchas veces los partidos te llevan atrás, pero aquí hubo una acción temeraria tanto del entrenador como de los jugadores”.

Eddie Hernández fue directo al apuntar responsabilidades hacia el cuerpo técnico liderado por Reinaldo Rueda. X (@InsideLa_H)

El caso Romell Quioto y la falta de referentes que “deberían estar en la selección”

El señalamiento de Hernández se alinea con la polémica protagonizada por Romell Quioto, quien aseguró no tener lugar en la selección mientras el actual cuerpo técnico esté al mando. La ausencia de figuras como Quioto refleja, según Hernández, una división que perjudica al equipo: “Sería importante que regrese. El hombre ya pidió disculpas, ojalá que Rueda lo pueda tomar en cuenta”.

Luego, el delantero hizo un llamado a la unidad dentro del equipo y a dejar de lado las disputas personales. “Hay un buen grupo, pero se están dejando fuera a jugadores que deberían estar en la selección. Los egos y los orgullos deben quedar a un lado. Al final, el beneficio es para todos. Hay muchas cosas que pasan dentro de un plantel que no salen a la luz, pero en este caso debería de dejar los egos a un lado. Ya sabemos de quién estamos hablando”, enfatizó.

La defensa a Obregón ante las críticas

En medio de la tormenta, Hernández salió en defensa de Juan Carlos Obregón, uno de los jugadores más cuestionados tras el partido contra México. Según el atacante del Olancho FC, culpar a Obregón es injusto, ya que el futbolista ingresó en un contexto adverso y con el equipo ya en desventaja. “El mencionar a Obregón es un error. Él ya entró con el marcador en contra, no se pierde por él. Al final, quien toma la decisión de meterlo al campo es el técnico”, concluyó.

México venció 4-0 en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de haber perdido 2-0 en la ida. X (@miseleccionmx)

Por su parte, México jugará las semifinales en marzo de 2025 ante Canadá. Mientras tanto, la selección de Honduras afronta un panorama complicado, con retos no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. Las críticas hacia Rueda y los problemas internos dejan entrever que la crisis va más allá de los resultados en el campo.