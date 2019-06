Scaloni no confirmó la formación contra Venezuela Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Lautaro, vos no te metas, esta la contesto yo", le dijo Lionel Scaloni a Lautaro Martínez, que risueñamente solo atinó a contestar que estaba durmiendo la siesta y no había escuchado nada. Durante la conferencia de prensa previa al partido de este viernes contra Venezuela por los cuartos de final de la Copa América, el director técnico del seleccionado argentino salió al paso de las versiones de un distanciamiento con César Luis Menotti, el director general de los seleccionados que no viajó a Brasil por un problema de salud.

"Esto lo respondo para que quede claro y no se hable más. Lo voy a aclarar: la relación con Menotti está intacta, no tengo ningún problema. Sabemos los motivos por los cuales no puede estar acá. Este tema termina acá porque mañana tenemos un partido importante. Repito, la relación es buena, ahora nos tenemos que enfocar en Venezuela".

La consulta también había apuntado a qué le habían parecido las declaraciones de Oscar Ruggeri, que se postuló para el puesto de Menotti, pero Scaloni no se explayó sobre eso.

Como ocurrió en los últimos dos partidos,el entrenador no confirmó la alineación "Tengo algunas dudas. Hicimos pruebas, estamos buscando lo mejor, viendo dónde le podemos hacer daño al rival".

Lautaro Martínez acompañó a Scaloni en la conferencia previa al duelo con Venezuela Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

De acuerdo con los últimos ensayos, volvería Germán Pezzella al centro de la zaga y Juan Foyth pasaría al lateral derecho, puesto que ya ocuparon Renzo Saravia y Milton Casco. En el medio, Marcos Acuña sustituiría a Giovani Lo Celso. Scaloni no quiso confirmar las variantes, pero fue elogioso con el defensor de Totttenham y el volante de Sporting Lisboa: "El presente de Juan es bueno y su futuro va a ser mejor porque tiene grandes condiciones. Es un chico todavía y puede cometer errores, pero creemos que tenemos que darle la oportunidad porque solo jugando va a crecer". Sobre el ex-Racing expresó: "Acuña es un jugador que nace como interior y después se hace extremo. Nos da otras variantes en comparación con Gio (Lo Celso), que aporta más tenencia y posesión. Son dos jugadores diferentes. Contra Qatar entró el Huevo (Acuña) y quedamos conformes".

Scaloni dijo que el triunfo contra Qatar fue "una descarga, dio confianza para seguir avanzando. Se respira un aire positivo". Definió a Venezuela como "un rival difícil, lo complicó a Brasil, se le puede ganar, pero hay que respetarlo". Y se refirió a lo que debe hacer la Argentina: "Un partido de ida y vuelta le conviene más a Venezuela. Debemos tener el control porque el fútbol de Venezuela no es fácil de contrarrestar, crea situaciones de la nada".

Lautaro Martínez dijo que será su encuentro más importante de los ocho que tiene en la Argentina, con cinco goles. "Trataremos de seguir la línea que mostramos contra Qatar. Presionar arriba, ser punzantes y marcar un gol rápido", expresó el delantero de Inter.

Scaloni no le presta una especial atención a la práctica de los penales, posibilidad de definición en el caso de empate en los 90 minutos. Le preguntó a Lautaro cómo le había ido en los remates en el entrenamiento. "Los metí todos", le contestó. Después, Scaloni agregó: "No es lo mismo patearlos en la práctica que hacerlo bajo la presión de un partido definitorio"