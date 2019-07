Jonas junto a Marcos Acuña Crédito: Instagram @jonascortesok

RÍO DE JANEIRO.- Se llama Jonathan Toledo. Tiene 23 años. Es cordobés, vive en barrio Empalme y trabaja en su propia casa. Es fanático de Talleres. Admira a Lionel Messi . Usa siempre gorra y unos anteojos muy característicos. Tiene decenas de tatuajes en su cuerpo. Está cerca de alcanzar los 30 mil seguidores en Instagram y la mayoría de las fotos se encargan de reflejar sus trabajos. Y, además, estos días está cumpliendo un sueño profesional: es el peluquero de la mayoría de los jugadores de la selección argentina en la Copa América .

Conocido en Córdoba y en las redes sociales como "Jonás Cortes", el joven se volvió una figurita repetida en la intimidad del seleccionado: estuvo en la preparación en Ezeiza a fines de mayo, viajó a San Juan para el partido amistoso con Honduras y también voló hacia Brasil, ya que es el encargado de mantener el look y la estética de muchos futbolistas durante el torneo.

Así, con la vestimenta oficial de la AFA, Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Matías Suárez, Roberto Pereyra, Renzo Saravia, Guido Pizarro, Juan Foyth, Marcos Acuña y hasta Pablo Aimar son algunos de los integrantes de la delegación que han pasado por sus tijeras, afiladas exclusivamente para ellos en este momento del año.

Su llegada a la selección se dio a través del reconocido cantante Ulises Bueno, quien se corta el pelo con él hace más de dos años, al igual que lo hace toda su banda. De muy buena relación con Claudio "Chiqui" Tapia, fue el propio Ulises quien le propuso la idea al presidente de la AFA, que aceptó y le abrió la puerta de Ezeiza a Jonathan.

"Primero llegué a estar con los jugadores en Ezeiza a través de Ulises. Él es muy amigo del Chiqui Tapia, se lo pidió y aceptó, es una excelente persona. Le doy las gracias a ellos que me apoyaron y me dieron la oportunidad de estar. Chiqui es un amor de persona, simpático, humilde", explicó Jonás en una entrevista con El Doce TV antes de partir a la Copa América.

"Estar en Ezeiza fue algo único, inolvidable. Estuve cuatro días, pude ver los entrenamientos, los vi jugar, fue más o menos como convivir con ellos en la concentración", reconoció el joven de 23 años, y agregó: "Los más coquetos se cortan dos veces por semana. La mayoría son coquetos, demasiado, hoy en día está muy de moda la barba, marcar una frente, la ceja. Lo que más piden es el degradé o el sombreado, más algunos peinados o hacer algún degradé en la barba. Antes era quizás una vez al mes, no había tanta magia ni tanta tecnología".

Con decenas de fotos junto a los jugadores en su cuenta de Instagram, la popularidad de Jonás ha aumentado por estos días, pese a que en Córdoba ya era muy reconocido: además de cortarle a toda la banda de Ulises Bueno, suele dar cursos y jornadas de peluquería y ha tenido la posibilidad de ser el estilista del reggateonero estadounidense Nicky Jam y de diferentes futbolistas que han jugado en los equipos de la ciudad, al punto tal que mantiene una relación de amistad con Pablo "Cholo" Guiñazú.

Un año atrás, mientras se disputaba el Mundial de Rusia 2018, publicó una foto de Messi en la peluquería y escribió: "Este es mi sueño: trabajar en la imagen de este señor". Si lo cumplió o no, no se sabe: en sus redes sociales no figura la foto del capitán cubierto por la bata de peluquería con el nombre de Jonás y la inscripción "Copa América 2019", como ocurrió con tantos otros integrantes del plantel.

Para Jonás, haberlo saludado ya fue increíble. "Cuando lo vi a Messi y estuve con él, no lo podía creer, sentía como que estaba en el cielo, me pellizcaba por dentro. Él no habla mucho, es muy tímido, era como un espejo mío, calladito. Él es muy tranqui a comparación de los otros, capaz que pasa un mes y no se corta, o como puede pasar un mes y se corta tres veces. Lo sigo mucho en las redes", reconoció en El Doce TV.

En Brasil, Jonás se mueve como un integrante más de la delegación. Se lo puede ver con la ropa oficial de la selección y vive en los mismos hoteles por los que transita Argentina. Ser de la misma generación que la mayoría de los jugadores fue un puente para acortar distancias y generar lazos. Se advierte en los comentarios que los propios futbolistas hacen en cada posteo del peluquero en Instagram: "¡Gracias a vos, crack!", le respondió Ramiro Funes Mori, por ejemplo, en la foto en la que él ambos posan después de que Jonás hiciera su trabajo.