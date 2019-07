Scaloni, ante el partido más importante al frente de la selección Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Se permitió una ironía Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa. Dentro de su tesitura de no dar la formación, dijo que no iba a confirmar ni a Lionel Messi, pero sí anunció que Sergio Agüero estará entre los once para enfrentar este martes a Brasil en busca de la final de la Copa América. Y en su justificación de la inclusión del Kun encubrió un rezongo hacia la prensa: "Confirmo que Agüero va a ser titular porque siempre leo que va a salir, que está en duda".

En el que será su partido N° 14 con la selección argentina, y sin haber tenido experiencia previa en la dirección técnica de algún equipo de club, Scaloni expresó que él "no se juega nada. La que se juega algo importante es la selección".

El entrenador sostuvo que la prioridad será controlar el juego en el medio campo y evitar los contraataques de Brasil con sus extremos. Y estimó que la Argentina "está en el mejor momento" para llevar adelante ese objetivo.

Los principales testimonios de Scaloni fueron los siguientes:

"Dada mi juventud y poca experiencia, no paro de aprender, como todos los entrenadores, más en mi caso. Aprendo de los entrenamientos y de escuchar a los jugadores, que son los verdaderos artífices. Cuanto más rápido aprenda, mejor, porque estamos en una fase decisiva."

"Brasil es el favorito de la Copa, el rival al que todos le quieren ganar.

"Podemos tener superioridad en la mitad de la cancha si Brasil juega como lo viene haciendo. Intentaremos generar superioridad en el medio. Ellos se hacen fuertes en los contraataques con los extremos, son rápidos. Hay que tener cuidado con las pérdidas, no nos conviene dejarles espacios. Si no tenemos prisa, podemos generar superioridad desde el medio."

"Con respecto a los tres de arriba (Messi, Agüero y Lautaro Martínez), es evidente que cada uno hace una aportación necesaria y por momentos emocionante porque terminan exhaustos. Nuestra fuerza radica en lo que hagan ellos en ofensiva y en la primera línea de presión. Lo entendieron muy bien, se escalonaron perfectamente en el campo. Para nosotros fue un mensaje bueno que estos jugadores sean los primeros que corren."

"Neymar es uno de los tres mejores jugadores del mundo, es una baja importante, aunque Brasil cuenta con jugadores para sustituirlo."

"Estamos acostumbrados a que Messi haga tres goles por partido y gambetee a cinco, pero nosotros le pedimos otra cosa. Yo estoy más que conforme con lo que está dando Leo, confiamos en él, es nuestra bandera. Contra Venezuela, el segundo gol se originó en la presión de él y el Kun Agüero."

"Al hincha argentino le digo que se quede tranquilo, se va a sentir identificado con el equipo."

"Scaloni no se juega nada, se lo juega la Argentina."

"Veo alegría y confianza en tres históricos como Messi, Di María y Agüero. Son los primeros en tirar para adelante y dar consejos porque ya pasaron por esta situación."