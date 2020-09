La decoración de las plateas preferenciales, con la palabra "gracias" en varios idiomas para potenciar la figura de Socio Internacional de Boca

Después de interminables 203 días, Boca vuelve a jugar un partido oficial en la Bombonera. Será esta noche, desde las 21.30 y frente a Libertad. Un triunfo sellará su clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Pero el contexto será diferente. Extraño. Infrecuente. La pandemia por coronavirus también arrasó con el tradicional clima copero. Y así como la ausencia de público seguramente lo favoreció en Asunción y en Medellín, quizás hoy pueda afectarle.

Desde hace décadas que se dice que Boca juega siempre con uno más. Es el famoso Jugador Número 12 que resume el aliento incondicional de su gente. Incluso se ha dicho que la Bombonera no tiembla, late. Alguna vez se aseguró que coliseo xeneize atajó un penal (Orion en abril de 2016, frente a Atlético Rafaela). Y hasta en una vieja publicidad, el estadio habló.

La Bombonera, con sus nuevas butacas azules en la platea baja

Todo eso no ocurrirá esta noche. No estará Cachito Laudonio haciendo flamear su ya clásica bandera ni se escuchará el habitual "Boca, mi buen amigo". No se escucharán cánticos, ni bombos ni trompetas. Los equipos saldrán en silencio, ante la vista de un puñado de testigos privilegiados.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, apenas 276 personas están autorizadas a ingresar al estadio. Eso es lo que señala el protocolo de la Conmebol en tiempos de coronavirus. Además de los oficiales de partido y los responsables de la televisación, serán 50 por cada delegación, 31 para el campo de juego y los 19 restantes se ubicarán en la zona de palcos.

Precisamente sobre ese sector, el más visible por la TV, Jorge Ameal, a través del departamento de Marketing del club, propuso una decoración especial, mediante la cual le agradecerá a sus socios y a los médicos de todo el mundo todo el esfuerzo realizado desde que se desató la pandemia. En banderas verticales de color azul, amarillo y azul, se leerá la palabra "Gracias" en español, inglés, italiano, portugués, qatarí y japonés, entre otros, como parte del próximo paso del club: potenciar la figura del socio internacional. También se leerá "Gracias" debajo del cartel LED que tiene el estadio, sobre la tribuna local. También se colgarán banderas, como la tradicional: "Siempre estaré a tu lado Boca Juniors querido".

La apertura del estadio le genera al club una erogación cercana a los 9.000.000 de pesos, cifra que se redujo por la decisión de no concentrar al plantel. El número es elevado a puertas cerradas, pero casi insignificante en tiempos normales, cuando la recaudación por el adicional de la Libertadores supera los 100 millones de pesos.

El cartel de agradecimiento de Boca, en el cartel LED de la Bombonera

No es la primera vez en el siglo que Boca juega a puertas cerradas, pero sí la primera en que lo hace sin una sanción de por medio. Hay que viajar a 2016 para encontrar el último caso. Fue el 3 de marzo de 2016, la noche en la que debutó como DT Guillermo Barros Schelotto. Fue 0 a 0 frente a Racing, por la Libertadores. Los únicos sobrevivientes de aquel encuentro son Carlos Tevez y Frank Fabra. En años anteriores la suerte fue dispar: derrota 0-3 frente a Aldosivi y goleada 4-0 a Newell's en 2015. Caída 3-2 frente a Belgrano en 2014 y triunfo 1-0 sobre Colón en 2013, por sumar los encuentros más recientes.

Ante ese escenario alejado del calor habitual que emana de la Bombonera, Boca buscará meterse entre los 16 mejores del continente. Con el condimento del regreso de Miguel Russo al banco de suplentes, tras su ausencia por prevención en suelo visitante, y tras la innovadora propuesta de no concentrarse en la previa de este partido.

Probables formaciones

Boca : Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, o Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, o Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo. Libertad : Martin Silva; Luciano Abecasis, Diego Viera, Pablo Adorno y Matías Espinoza o Iván Piris; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Blas Cáceres y Rodrigo Bogarín o Hugo Martínez; Sebastián Ferreira y Adrián Martínez o Tacuara Cardozo. DT: Gustavo Morínigo.

: Martin Silva; Luciano Abecasis, Diego Viera, Pablo Adorno y Matías Espinoza o Iván Piris; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Blas Cáceres y Rodrigo Bogarín o Hugo Martínez; Sebastián Ferreira y Adrián Martínez o Tacuara Cardozo. DT: Gustavo Morínigo. Árbitro : Roberto Tobar (Chile)

: Roberto Tobar (Chile) Horario : 21.30

: 21.30 TV: ESPN 2

