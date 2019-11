Copa Sudamericana. Un hincha de Colón de 61 años murió por un paro cardíaco

Un hincha de Colón falleció por un paro cardíaco en la costanera de Asunción. Crédito: @Colon

9 de noviembre de 2019 • 12:36

Un hincha de Colón que caminaba con un sobrino por la costanera de Asunción falleció esta mañana por un paro cardíaco. La víctima, identificada más tarde como Ángel Ramón Monzón, tenía 61 años y era de la zona de Alto Verde, Santa Fe. Según las primeras informaciones, el hombre se empezó a sentir mal y cayó desvanecido. Su acompañante, desesperado, llamó a la policía para que lo asistieran.

Los oficiales le aplicaron los primeros auxilios, le suministraron suero e intentaron reanimarlo durante varios minutos. Incluso llegó una ambulancia para continuar con las tareas, pero Monzón no resistió. La noticia fue confirmada por el comisario José Vega, encargado del operativo de los hinchas argentinos durante las horas previas al partido, que comenzará a las 17.30 en el estadio La Nueva Olla.

Si bien no trascendieron las causas del paro cardíaco, una posibilidad es que el motivo esté relacionado con las altas temperaturas en la capital paraguaya, superiores a los 33 grados."Estaba con sus familiares pero no tenía documentos", dijo Vega en declaraciones a la radio ABC Cardinal. El comisario agregó: "No resistió. Falleció en el lugar cuando fue trasladado hasta la ambulancia".

Más temprano, la dirección de Migraciones de Paraguay había informado que más de 35 mil hinchas argentinos habían cruzado a territorio de ese país por las distintas vías de acceso para seguir la final de la Copa Sudamericana.