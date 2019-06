Cori Gauff: el doble de las hermanas Williams que hace historia en Wimbledon

Cori Gauff, la norteamericana que sorprendió y se metió en el cuadro principal de Wimbledon Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2019 • 11:51

Cori Gauff tiene apenas 15 años y 122 días, pero ya hizo historia: se convirtió en la jugadora más joven en la Era Abierta en desembarcar al cuadro principal de Wimbledon desde la clasificación, después de vencer por 6-1 y 6-1 en 55 minutos a la belga Greet Minnen en la última ronda de la qualy. Solo once jugadoras más jóvenes disputaron el Grand Slam británico, pero ninguna llegó desde la ronda clasificatoria.

La estadounidense, quien nació en Delray Beach, es una prodigio: en 2016 ganó el Junior Orange Bowl con 12 años, a los 13 se convirtió en la finalista más joven del US Open Junior y en 2018 fue la segunda campeona más precoz de la historia del Roland Garros junior. Con 10 años firmó su primer contrato publicitario con Nike y grabó un anuncio junto a Serena Williams, su ídola. Este mismo año, ya inmortalizó su nombre como la jugadora más joven en la historia en ganar un partido de qualy para un Grand Slam.

"Serena Williams siempre fue mi ídola y Venus... Ellas son las razones por las que quería agarrar una raqueta de tenis. Conocí a ambas y son muy agradables. Estoy sumamente agradecida que ellas decidieran jugar al tenis", declaró después de haber conseguido su boleto al torneo británico. En su debut se enfrentará nada más y nada menos que a Venus Williams.

En la noche previa a consumar su clasificación a Wimbledon, Gauff rindió un examen de Ciencias Naturales de forma remota y se sacó una B, una buena nota en el sistema de calificaciones estadounidense.

"El primer recuerdo tenístico que tengo es ver a Serena por televisión ganar en Wimbledon, aunque no me pregunte qué año fue, porque ha ganado tantas veces... Jugar contra las mejores del mundo será una sensación distinta. Obviamente, no me importa contra quién me tocará jugar, aunque me encantaría compartir cancha con Serena. Ella es la razón por la que juego el tenis, el motivo por el que mi padre me compró mi primera raqueta", agregó Gauff, quien tiene un sorprendente parecido físico con las Williams.

Gauff es la mujer más joven en participar de Wimbledon desde que Laura Robson lo hiciera con 15 años en 2009. La estadounidense, que tendrá que enfrentarse a Venus en la primera ronda, empieza a consolidarse como la estrella del futuro del tenis femenino.

Las hermanas Venus y Serena Williams juntas, en Wimbledon 2016 Fuente: AP