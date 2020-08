El doctor Pedro Hansing habló sobre el test positivo de Adrian Olivieri, entrenador de arqueros del equipo de Núñez y contó cómo fue el procedimiento en la burbuja de entrenamiento Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020 • 09:33

Pedro Hansing, médico de River Plate habló sobre el primer resultado positivo por coronavirus en el club. Se trata de Adrian Olivieri, entrenador de arqueros del equipo millonario y contó cómo fue el procedimiento en la burbuja de entrenamiento.

En dialogó en el programa Fox Sports Radio (Fox Sports) el doctor dijo que River comenzó la vuelta a los entrenamientos en los primeros días de agosto y que, antes de eso, cada uno venía haciendo cuarentena en sus casas. Luego contó que se hicieron los test necesarios en las 72 horas previas al encuentro de los jugadores y que el procedimiento se repetía una vez por semana.

Posteriormente, Hansing explicó que después de cuatro tests sin síntomas, el plantel completo empezó con la modalidad de burbuja, que permite entrenar en forma grupal, y que se tomaron todas las medidas suficientes para evitar el contagio del virus. "Los PCR tienen posibilidad de no dar positivo cuando el individuo no tiene carga viral detectable", dijo el médico sobre el motivo por el que no se evidenció antes el caso de contagio.

"Es esperable que haya otro caso positivo, ojalá que no, pero podría pasar. Hasta el momento no tenemos síntomas, pero todavía es prematuro. Si aparecen, serían el fin de semana", alertó Hansing en referencia al reciente positivo de Olivieri, que afortunadamente se encuentra en buen estado.

En sintonía con lo expuesto, el médico remarcó: "El PCR es un corte de un momento, cuando se hace podés estar contagiado y no tener carga viral suficiente para detectarlo. No hay método infalible. Teníamos los métodos de distanciamiento social y de protección, somos un grupo grande y cuando más grande es el grupo, más vulnerable sos".

Hansing, reveló que habrá aislamiento en la burbuja durante dos semanas y que todos están expuestos a dar positivo. El doctor contó que cuando se confirmó el caso, se decidió que cada jugador fuera a su cuarto hasta tener el próximo testeo y poder hacer un corte.

"La gente que estaba más cerca de Adrián es sobre la que tenemos que poner foco y estar más atentos. Trabajamos en grupos divididos antes de la burbuja y teníamos dos grupos de arquero diferentes, a partir de entrar a la burbuja ese tipo de división se perdió porque empezaron a trabajar en grupo", manifestó Hansing y anticipó que el club diagramará un esquema de trabajo individual con aislamiento,