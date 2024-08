Dalma Maradona apuntó sin filtro contra los dichos de Gonzalo Peillat: “Delirio total”

Escuchar

Uno de los deportistas que repercutió de manera negativa en los Juegos Olímpicos de París fue Gonzalo Peillat, el exjugador de Los Leones, que ahora representa a Alemania y que tuvo polémicas declaraciones tras eliminar al seleccionado nacional. Ahora, luego de ganarse muchas críticas, Dalma Maradona apuntó sin filtro contra la actitud que tuvo.

Gonzalo Peillat, especialista en los córners cortos, volvió a ser figura en los Juegos Olímpicos al marcar uno de los tantos para la victoria 3 a 2 de Alemania ante India, tras eliminar a Los Leones de la competición. En aquella oportunidad, además de convertir un gol, se refirió a cómo lo trató el público tras la decisión de representar a Alemania.

Gonzalo Peillat celebró su gol ante Los Leones Santiago Filipuzzi/ Enviado

“Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores”, introdujo, y luego manifestó: “Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

En diálogo con LA NACION, el jugador tuvo la posibilidad de ahondar más en su malestar y aseguró que le molestaban los comentarios hacia él en las redes sociales, que luego se trasladaron al estadio de los JJ. OO. Además, el motivo de su alejamiento fue sentirse solo a la hora de plantarse ante los directivos para expresar su malestar con cuestiones internas de Los Leones. “Entonces, cuando se quiebra un equipo... ¿Cómo podés representar a tu país? Si yo represento a una selección lo hago al ciento por ciento y doy los motivos de por qué la represento. ¿Estar por estar?… Yo no lo puedo hacer”, explicó.

A pesar de sus argumentos, Peillat fue muy criticado en redes sociales al citar una vieja frase de Diego Armando Maradona para referirse a los periodistas en la clasificación al Mundial de Alemania 2010. En este sentido, fue Dalma Maradona, su hija, la que salió a opinar sobre lo sucedido.

Gonzalo Peillat convirtió uno de los goles para Alemania en las semifinales contra India (Photo by Arun SANKAR / AFP) ARUN SANKAR - AFP

“Él en el año 2018 tuvo una discusión, un alejamiento del seleccionado. Escribió una carta y lo que denunció en ese entonces tenía que ver con los manejos del hockey. Él sentía que no estaban respondiendo a la altura de lo que ellos necesitaban”, introdujo Julieta Argenta en Ángel Responde (Bondi).

Rápidamente, Dalma Maradona la interrumpió: “Ponele que hasta ahí, que no esté de acuerdo con los manejos del hockey te la puedo tomar. Digo, cada uno puede estar de acuerdo o no y si tiene la posibilidad de ir a otra selección”. Sin embargo, lo que le molestó a la actriz fue la actitud con sus compañeros y el país: “Le gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganaste el partido y después le mandás a los argentinos que la sigan chupando, ¿estás loco? No, pero delirio total al tarado, ¿qué querés que te diga?”.

A pesar de toda la polémica, Gonzalo Peillat logró llegar a la final con Alemania, aunque su presencia está en duda por una lesión en su pie derecho. “Fue un bochazo, se me hinchó el tobillo, los dedos, todo. Ahora tengo que ir a hacerme estudios”, le dijo el jugador de hockey a la pasada al cronista de TyC Sports.

