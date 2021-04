Delfina Pignatiello: el cumpleaños 21 de la gran esperanza argentina de natación

Felicidad, sonrisas y esperanza junto con sus seres queridos: Delfina Pignatiello festejó su cumpleaños 21º en la noche del lunes, una celebración íntima que subió a su cuenta de Instagram, en donde quedó patentada la escena familiar junto con sus padres, Paula y Germán. “Gracias a todos por los saludos y buenas energías”, escribió la gran joya argentina del deporte.

La nadadora está en plena cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde participará en tres pruebas: 400m, 800m y 1500m. Su última aparición fue en el Campeonato Sudamericano de natación, en el Parque Roca, en donde se colgó las medallas de oro para Argentina en los 400 y 800 metros libres, además de la plata en 1500. Cuando el equipo nacional concretó en aquel certamen su victoria global después de 55 años de postergaciones, la sanisidrense reflejó su satisfacción por poder representar al país después de un año y convivir con sus compañeros de selección.

Pignatiello reconoció que no la pasó bien desde el comienzo de la pandemia del coronavirus: “Antes de la cuarentena venía entrenándome muy bien, con mucha motivación y tuve un fuerte bajón. Hay que seguir con esa fortaleza a pesar del parón de varios meses y la lucha para volver a entrenar. Nos costó volver a armarnos desde la parte física y mental, pero ya estamos acá. Espero que mi mejor versión sea la que llegue a Tokio”, había comentado a TyC Sports.

La crisis máxima la experimentó a mediados del año pasado, cuando estaba imposibilitada de entrenarse por las restricciones reinantes en nuestro país. Y relató su situación en primera persona: “La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua. Todas mis rivales se están entrenando y estoy en total desventaja. Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada. Para eso tengo que entrenarme. No puedo prepararme un mes antes. Saber que tal vez no pueda prepararme me frustra muchísimo y pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos”, expresó en una entrevista en TN.

Delfina Pignatiello, la principal cara del éxito argentino en el Sudamericano de Parque Roca, en donde la Argentina volvió a coronarse tras 55 años

Ahora, sobre la incertidumbre acerca de la realización que rodea a la cita olímpica, Pignatiello comentó que aprendió a ser fuerte emocionalmente y continuar siendo optimista. “Hay que esperar lo mejor y si no se dan, la vida sigue. Ojalá se se lleven a cabo”, continuó.

También, la sanisidrense se había expresado respecto de la nueva prueba de los 1500 metros, que tendrá su estreno a nivel olímpico en Tokio, con ella como una de las protagonistas. “Toda esta camada de nadadoras que vamos a poder correrla sin hacer separaciones con los hombres, va a estar muy bueno. Será un desafío diferente, con nuevos nombres. Sube el nivel de competencia y de los rivales, es con lo que vivimos todos los días”. Después de los festejos, continúa su largo proceso de preparación.

