El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, participó del programa Bendita, donde relató un gol de Beto Casella, y anticipó el mentado partido que ambos elencos disputarán, pandemia mediante, a fin de año.

"Lo tengo a (Gerardo) Rozín viendo videos de fútbol, partidos de Simeone, haciendo abdominales, porque no le gustó cuando dijeron 'Ese muchacho que se dedica a hacer asados por televisión'. Y él es futbolero", le dijo Casella a Vignolo a través de videollamada.

El relator, en tanto, contó que Oscar Ruggeri ya está "partiendo maderas" y "haciendo fierros" para prepararse: "Es mejor que el del '86. Está envenenado. Dice: Voy con el cuchillo entre los dientes. Me imagino que Horacio (Pagani) va a ser entrenador del equipo de Bendita. Y Ruggeri, con Horacio, quedó algo pendiente no sé de dónde. No hay onda ahí".

Luego, Vignolo relató un gol imaginario de Casella, lo cual fue agradecido por su colega ("Con esto, me retiro"), para luego preguntarle por los mejores goles que le tocó relatar.

"El que más disfruté gritar fue el gol de Maxi Rodríguez contra Holanda que jugábamos la final del mundo. Después, hubo uno que grité de Palermo, con mucha angustia porque nos quedábamos afuera del Mundial, fue contra Perú. Ese día, no vi que había sido Palermo", reveló.

Finalmente, contó que la final del Mundial Brasil 2014, "contra Alemania" fue el partido que más disfrutó y que más sufrió: "Sentí que ese era el momento para salir campeones del mundo, y uno como relator quería relatar a Argentina campeón del mundo, es la realidad, y no se dio. Me dolió haber perdido la final".

Ruggeri: "Me voy desnudo por la Ricchieri"

El campeón mundial en México '86 se enojó con el narrador porque en el relato que ensayó en Bendita, imaginó que Casella se imponía a Ruggeri. En ese sentido, el exjugador señaló: "Si Beto en un córner salta y me gana a cabecear, me voy desnudo por la Ricchieri. A contramano, para que los coches me vean".

Además, dijo que Vignolo lo "hundió" para quedar bien con Casella, a quien aprovechó para mandarle un mensaje: "Yo no me meto en lo de él. ¿Es músico? ¿Qué tocaba él, la guitarra? De música, sabe mucho".