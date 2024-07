Dibu Martínez ingresará al campo de juego con su hija: el motivo que lo hace más especial

Escuchar

Este domingo 14 de julio se disputa la final de la Copa América 2024 y la selección argentina busca llevarse el título por segunda vez consecutivo. En medio de un partido trascendental, Emiliano ‘Dibu’ Martínez ingresará al Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, junto a su hija Eva, quien lo acompañará mientras recite las estrofas del himno nacional.

Emiliano Martínez, junto a Mandinha Martínez y sus, hijos Santiago y Ava, en la final de la Copa Mundial 2022 Ronald Wittek - EPA

La presencia de la menor generará emoción para los seguidores del marplatense de 31 años debido a que Mandinha entró en trabajo de parto durante la Copa América 2021, motivo por el que el futbolista no la pudo acompañar en aquel momento tan especial. Debido a esto, el Dibu cumplirá su promesa: ingresar al campo de juego con su pequeña de tres años.

La familia Martínez Instagram @mandinha_martinez

Cabe recordar que la beba cumplió las 39 semanas en la panza de su mamá y, si bien los Martínez pensaban que iba a nacer el 6 de julio, se arriesgaron a esperar a que se posponga hasta el 12, cuando el arquero ya iba a estar de vuelta en su casa, en Inglaterra. Sin embargo, la inglesa rompió bolsa el 29 de junio y al otro día le practicaron la cesárea.

“Nunca hubiera pensado que a esta edad iba a jugar mi cuarta final con la Argentina. Me costó muchísimo. A los 12 años me fui a la pensión del Rojo (Independiente), con 16 me fui a Inglaterra por un sueño que me costó mucho más de lo que esperaba. Nunca se saben los caminos del fútbol, pero no cambiaría mi carrera por nada. Hoy soy el arquero que soy gracias a eso”, dijo en su última conferencia de prensa previo al duelo que definirá al campeón del torneo de los seleccionados americanos.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez previa a la final de la Copa América 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Y siguió: “Esta final me genera la misma ilusión que la primera. Será también mi primera final de Copa América con público, en la anterior hubo muy poco (por las restricciones de Covid). Tendré entre 20 y 30 familiares en las tribunas, eso me da un plus. Y tengo a mi hija, que en la anterior Copa América no estuvo, me perdí su nacimiento, por la pandemia me tuve que quedar concentrado. Mañana podrá salir conmigo a la cancha. Eso me da más fuerza que nada, será mi motivación”.

