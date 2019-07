Dybala criticó las formas de Sampaoli en el ciclo que culminó en Rusia 2018 Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Jorge Sampaoli fue el encargado de conducir a la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018. La campaña, que terminó en decepción por la eliminación en octavos de final a manos de Francia, estuvo marcada por el caos interno. Los rumores de la mala relación entre los jugadores y el entrenador crecían día a día y el funcionamiento del equipo no refutaba las conspiraciones. Incluso, se barajó la salida del propio Sampaoli durante la Copa del Mundo.

Un año después, y tras la experiencia con Lionel Scaloni al mando del combinado nacional durante la última Copa América de Brasil, las críticas apuntaron otra vez hacia el DT oriundo de Casilda. En este caso, fueron los jugadores quienes alzaron la voz para plasmar las diferencias entre la etapa Scaloni y Sampaoli.

El primero fue Leandro Paredes, el mediocampista del PSG que se afianzó en el once titular albiceleste como una de las piedras basales para el futuro. "Tuve entrenadores, el anterior por ejemplo, que no entendía. No te sabía explicar lo que quería. Nunca supimos lo que quería Sampaoli, porque era muy cambiante. Una vez te decía 'hacé una cosa', y cuando la hacías te decía 'por qué lo hiciste. Scaloni es directo, te dice las cosas como son, como piensa, sabe lo que quiere, sabe lo que pretende. Que un técnico te transmita eso es muy bueno", reflexionó.

Paredes no integró aquella nómina de 23 jugadores para la Copa del Mundo de Rusia, aunque su nombre había sido parte de la lista inicial de 35 preseleccionados. El propio Sampaoli lo hizo debutar en el amistoso en el que Argentina venció a Singapur por 6-0 y también sumó minutos en Eliminatorias frente a Ecuador. "Me duele el alma", había posteado por aquel entonces en Instagram.

Quien si viajó a Rusia fue Paulo Dybala, dueño de la camiseta número 21, aunque quedó relegado: jugó apenas 22 minutos en la estrepitosa caída por 3-0 frente a Croacia. Si bien tampoco fue uno de los pilares de la Argentina de Scaloni, su buena actuación en el partido por el tercer puesto frente a Chile lo dejó con buenas expectativas de cara al futuro.

Pese a que no fue titular con ninguno de los dos entrenadores, Dybala marcó diferencias entre ambos en diálogo con Fox Radio y se sumó a las críticas hacia Jorge Sampaoli: "Hablé con él cuando vino a Torino para comunicarme que era parte de la convocatoria, pero desde el día que llegué al predio hasta el último dia no tuvimos más diálogo. En el Mundial no tuve comunicación con él, no me saludaba. Nada, cero. Nos fuimos a casa sin saludarnos", desnudó sobre su etapa en Rusia.

Antes de la Copa del Mundo, Dybala pronunció una frase que se tergiversó: "Es difícil jugar con Messi en la Selección Argentina", dijo en una conferencia de prensa. A raíz de sus palabras, empezó a perder terreno en la formación titular, pero jamás pudo charlarlo con Sampaoli.

"No pensé en acercarme a preguntarle por qué no lo hacía. Las cosas empezaron a salir mal y para él no era fácil la situación. La distancia que había la marcó él con su actitud. No sabía si había pasado algo por lo que dije antes del Mundial, pensé que había cambiado con la convocatoria pero no fue así", sentenció.