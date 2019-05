Efecto Jaguares: muestra otro carácter, gana y entusiasma a la gente

El saludo final de Jaguares tras un nuevo éxito Crédito: VillarPress

A seis minutos del final, Jaguares ganaba con punto bonus y llegaba a la cima de la conferencia sudafricana. Un premio excesivo en relación a lo que había sido su actuación hasta allí, aunque elocuente del buen momento que atraviesa el equipo. Sin jugar bien se había puesto en esa posición de privilegio. Stormers llegó al try y el score final de 30-25 terminó reflejando más fidedignamente lo que fue el desarrollo del partido, lo que en absoluto opaca el enorme valor de la victoria.

Ganar habiendo jugado mal habla más del carácter que ha sabido forjar Jaguares que de los defectos que se le pueden achacar en este partido en particular. Aun luchando contra sus propias limitaciones, supo cómo sacar adelante el partido y acertó en los momentos clave. Justo antes de la exigente travesía de cuatro partidos por Nueva Zelanda y Australia.

Se trata del cuarto éxito consecutivo, algo que ningún otro equipo de la conferencia sudafricana consiguió en este Súper Rugby 2019 disputadas 12 fechas. Los cuatro puntos le permiten mantenerse en zona de playoff y subirse al avión, si no conformes con su rendimiento, al menos con la tranquilidad de que la clasificación no depende de una epopeya en Oceanía. Con seis partidos por jugar y una ristra de equipos separados por un puñado de puntos, nada está dicho. Pero si de acá hasta el final de la temporada regular Jaguares se mantiene por los carriles de la lógica, estará otra vez en los cuartos de final.

Choque clave ante un rival directo

El partido de ayer era clave. Stormers era un rival directo, que llegaba con la misma cantidad de puntos, aunque con un partido más. Desde la derrota ante el mismo equipo en Ciudad del Cabo, allá por la 5ª fecha, que marcó el punto más bajo de Jaguares este año, todo ha sido para arriba.

El dulce pasar de Jaguares también se traduce en la respuesta del público, que ayer estableció un récord de asistencia este año en Vélez con unos 9000 espectadores. Valió la pena pasar el sufrimiento de los últimos cinco minutos para terminar reconociendo la entrega de los jugadores.

Jaguares gana y el público responde en esta nueva etapa: unas 9000 personas concurrieron a ver la victoria sobre Stormers a Vélez, récord de la temporada

Afortunadamente, Stormers esperó hasta ese momento de zozobra para largarse a jugar. Porque durante los primeros 70 minutos se limitó a atacar cerca de las formaciones e intentar imponer rigor físico. El dominio en el scrum, de donde sacó cinco penales, le alcanzaba para mantenerse en partido.

Jaguares, en cambio, contó con algunos chispazos de lucidez dentro de una medianía general que alcanzan para validar el triunfo. Tuvo el acierto de golpear en momentos clave: al inicio del primer tiempo (10-0 en 10 minutos), al comienzo de la segunda mitad (try de Moyano a los 50) y en el cierre (try-penal a falta de 9 minutos para adelantarse 30-18). En el medio, fue un cúmulo de errores: pelotas perdidas en ataque, ya sea por knock-on o por mala resolución del ruck, malas decisiones en el desenlace de algunas jugadas bien elaboradas y, sobre todo, exceso de penales (14 en total y cuarta amonestación en los últimos cinco encuentros).

"Ganar sin haber tenido nuestro mejor rugby es positivo", declaró Pablo Matera. Los jugadores son conscientes de que pueden dar más, y eso también habla de la maduración del equipo. Una maduración que está lejos de haberse completado y que se necesitará en los próximos cuatro partidos, dos en la tierra de los All Blacks y dos en la de los Wallabies. Un año atrás, volvió inmaculado de una gira similar.

No habrá movimientos abruptos, pero sí rotación de jugadores para evitar un desgaste excesivo. Tomás Lavanini tuvo una mala tarde, no está en plenitud física y viene jugando todos los partidos. Y el otro segunda línea, Guido Petti Pagadizábal, es el único que fue titular en los 10 partidos y es el que más jugó con 750 minutos, 95 más que el que los sigue (Matera). Oportunidad de debut para el joven Lucas Paulos, que se sube al avión ya que Matías Alemanno sigue recuperándose de la operación de un juanete. Domingo Miotti fue importante con sus envíos a los palos (5/5), pero no estuvo fino en la salida con el pie y no sería descabellado que Joaquín Díaz Bonilla vuelva a tener una oportunidad. Jerónimo de la Fuente, que se bajó a último momento por una lesión muscular, y Juan Manuel Leguizamón están en condiciones de reaparecer, no así Joaquín Tuculet y Martín Landajo, quienes se quedarán en Buenos Aires.

Highlanders, el rival del próximo sábado, y Hurricanes, seis días más tarde, no tendrán la misma contemplación que Stormers. Jaguares debe dar vuelta la página y recuperar la lucidez para seguir creciendo en el Súper Rugby. Si es con una victoria en el bolsillo, tanto mejor.