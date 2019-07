El abrazo de Messi y Neymar: ¿El anticipo de su reencuentro en Barcelona?

El encuentro de Messi y Neymar en el Mineirao Fuente: LA NACION - Crédito: Imagen de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 09:51

La victoria de 2 a 0 de Brasil ante Argentina del último martes, que decretó la clasificación de la selección local a la final de la Copa América y la mueca triste para el equipo de Scaloni, tuvo perlitas más allá de los 90 minutos.

Cuando concluyó el partido de semifinales, Neymar, que había seguido el encuentro desde un palco, se dirigió a la zona de vestuarios para saludar a sus compañeros. Pero en el pasillo del estadio Mineirao se encontró con Lionel Messi, su excompinche en Barcelona y con quien mantiene una óptima relación. Hubo un abrazo, alguna palabra al oído y quizás un mensaje hacia afuera de que pueden estar juntos muy pronto en un mismo equipo, desde la próxima temporada de la Liga de España.

El momento del abrazo entre Neymar y Messi, en el estadio Mineirao 00:03

Video

Por lo menos, así lo interpretó la prensa catalana, aunque la salida del brasileño del Paris Saint Germain para desembarcar de vuelta en Barcelona no es fácil de destrabar. Hace un tiempo, la Pulga había hecho público su deseo del regreso de Neymar al Barca: "Obviamente, si se pudiese me encantaría que vuelva Ney. Es un jugador excepcional y tenerlo otra vez con nosotros sería fantástico. La verdad es que veo difícil que pase esa situación. Pero si por mí fuera, me encantaría".

Al mismo tiempo, se había filtrado un mensaje de Whatsapp de Neymar en el que garantizaba su regreso a la entidad donde conformó un tridente con el propio Messi y el uruguayo Luis Suárez. El diálogo se produjo entre la joya brasileña y Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club parisino, en el que el jugador habría dejado en claro su voluntad. "No quiero jugar más en el PSG. Quiero volver a mi casa, de donde nunca debí salir".

Sobre finales de junio, se supo de un principio de acuerdo verbal entre Barcelona y Neymar para el operativo retorno con la camiseta azulgrana. Aún resta un cónclave entre Barcelona y PSG, pero las negociaciones parecía apuntar a esa posibilidad.