El arquero de Independiente Rodrigo Rey denunció que el colegio no le quiere renovar la matrícula a su hijo con autismo

El arquero de Independiente Rodrigo Rey no solo lucha por buscar un lugar en la Copa Libertadores del año próximo junto a su equipo. Por estas horas, junto a su familia, encabeza una disputa judicial por sus hijos, sobre todo por Benicio, que tiene autismo.

Hace poco más de un mes, el Instituto José Manuel Estrada de City Bell, donde concurren a estudiar los niños, le informó al futbolista y a su mujer que los chicos no serán matriculados para proseguir en esa casa de estudios durante 2025. En un acto que consideraron discriminatorio, el grupo familiar solicitó a la Justicia una medida cautelar para asegurar la continuidad de los educandos.

“El colegio argumenta, de una manera arbitraria, que la familia no confía en el sistema educativo del colegio, lo que no es verdad, y que por eso no van a matricular a ambos niños. Lo que reclamaba la familia es que se cumpla la ley y que se hagan los ajustes necesarios para el pleno desarrollo de Benicio”, explicó, en diálogo con TN, la abogada del arquero, Carla Junqueira.

A mediados de este año, la familia había expuesto las falencias que tenía el colegio en el trato con el menor con TEA, que cursa el segundo grado en esa institución. Rey y su esposa, Laura, utilizaron sus redes sociales para contar que Benicio había ingresado al Instituto, pero que a las pocas horas pidió irse por una situación que lo angustió. Debido a su condición, el niño necesita un espacio propicio para descansar, pero solo le dieron una colchoneta que dejaron sobre el suelo y, encima, en un lugar precario.

Días después de ese reclamo, y gracias a la viralización del comunicado, la mujer del deportista de 31 años relató: “Quiero contarles que a raíz de una reunión urgente con la directora y la parte legal de la escuela pudimos entendernos y encontrar un nuevo punto de partida”, sostuvo, y agregó: “Ojalá este quiebre sirva para volver a construir la confianza y entender que estamos para sumar y crear juntos un mejor espacio para Beni y para todos”.

Sin embargo, la letrada Junqueira consideró este lunes: “No tenemos ninguna duda de que esta decisión de no renovar la matrícula de los niños es una represalia a los reclamos de la familia por haber hecho pública esa situación. Desde entonces, la escuela ya había definido que no quería a esta familia”. Además de Benicio, la medida unilateral tomada por la institución también afecta a su hermana Renata, quien no tiene ningún trastorno. “Hay un derecho constitucional de los niños que está mucho más arriba del derecho de la escuela”, resaltó la abogada.

La representante legal de la familia Rey indicó que, una vez agotado el diálogo con la institución educativa, se inició un recurso de amparo y se solicitó una medida cautelar para que, mientras la Justicia resuelva la cuestión de fondo, los niños puedan ser matriculados y continuar con su escolaridad. Pero, al momento, la Justicia rechazó el pedido. La abogada Junqueira indicó que debido a ello este lunes presentará la apelación.

“Estos chicos necesitan estar escolarizados”, dijo la abogada y contó que los niños están angustiados porque no saben si van a estar en el colegio o no. Además, resaltó, en el caso de Benicio, el menor precisa mucho tiempo de anticipación para adaptarse a un cambio en caso de que no quedara otra opción que cambiarlo de escuela.

