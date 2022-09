El capitán de Atlético Tucumán sorprendió al contar la decisión que tomó por pedido de su hijo: “Me insistió”

Las historias en el fútbol argentino están a la orden del día y los propios protagonistas son los encargados de visibilizarlas. A pesar de que los jugadores basen su carrera en todo que suceda adentro de la cancha, también, fuera de ella, existen diferentes matices o circunstancias que enaltecen sus figuras. Además, pueden servir de ejemplo para otra persona que esté escuchando del otro lado de la pantalla. Un ejemplo de esto es Guillermo “Bebe” Acosta.

En el caso particular de Acosta, quien se desempeña como mediocampista y es el capitán de Atlético Tucumán, es también uno de los bastiones del equipo que lidera la Liga Profesional de Fútbol. En un reportaje se refirió a su otra faceta fuera de los límites del campo de juego, donde, por pedido de su hijo, decidió volver a agarrar los libros y se planteó el desafío de terminar el secundario.

En diálogo con el programa Puede Pasar, que se emite por la radio de DirecTV Sports, el deportista relató: “Estoy terminando la secundaria. Siempre por ahí le doy consejos a mi hijo y él me lo pidió, me insistió, me dijo que vaya para adelante y me preguntó si yo tenía el secundario completo y le dije que no. Me dice ‘vamos a hacerlo juntos’. Empezamos y obviamente él va bien, y me dice ‘dale que yo te ayudo’”.

Guillermo Acosta festeja su gol durante el partido que disputan Atlético Tucumán y Lanús. Jorge Baravalle / FotoBAIRES

Ante una ajetreada agenda de compromisos deportivos que afronta el Decano, Acosta contó que, en algunas ocasiones, no puede cursar por los viajes que debe realizar con la delegación, pero aún así, se mostró entusiasmado con la idea de finalizar sus estudios.

“Yo hace bastantes años que hice hasta séptimo grado y nada más. Me costó y me está costando un poquito, pero ya me quedan pocos meses para terminar ahí”, aseguró el mediocampista, que se encuentra anotado en la cursada del Instituto de Ciencias Empresariales (ICE), el cual tiene un convenio con Atlético Tucumán y por ende, no solamente él, sino muchos juveniles de las categorías formativas asisten a las clases. El objetivo es que puedan complementar su educación con el fútbol, en un camino que no suele ser común debido a la vorágine que atraviesa el deporte.

En confianza con el entrevistado, el periodista Gustavo Kufner le consultó al Bebe -así lo apodan en el club- cuál es la materia que más complicaciones le trae y la respuesta fue contundente. “Inglés. No sabés lo que es, es una locura”, afirmó y desató una carcajada general y una chicana acerca de su sobrenombre al cual lo bautizaron el Baby Acosta.

De 34 años, Acosta es uno de los jugadores más representativos del plantel de Atlético Tucumán. Muy querido y ovacionado por los hinchas, participó -en 2015- del ascenso a la Primera División y actualmente porta la cinta de capitán del elenco dirigido por Lucas Pusineri. Anteriormente, vistió la camiseta de Lanús y de varios equipos del interior del país: Juventud Unida de Gualeguaychú, San Jorge y Atlético Concepción de Tucumán, Mitre de Salta, entre otros.