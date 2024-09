El caso San Telmo, otro foco de escándalo que está en sintonía con el bochorno Fassi-Chiqui Tapia-Merlos

Escuchar

Iban 2 minutos del segundo tiempo. San Telmo, tal vez el equipo que mejor juega en la Primera Nacional, le ganaba por 1 a 0 a Atlético de Rafaela, con un tanto de Rodrigo González, en el final del primer capítulo. En el arranque de la etapa final, Gabriel Ramírez envía un centro al área con dirección a Agustín Lamosa, que está solo en el área; se trata de un zaguero que suele ser un peligro en el arco rival. En ese momento, Nicolás Kozlovsky, jugador del conjunto santafesino, toma al futbolista de la camiseta y lo arroja sobre el césped. Resulta imposible, entonces, el disparo sobre el arco de Agustín Grinovero.

Carlos Córdoba, el árbitro, en lugar de cobrar penal (un claro penal, sin necesidad que intervenga ningún tipo de tecnología), sorprende marcando el córner. Tiro de esquina para el popular equipo de la Isla Maciel. Todos reclaman, el partido sigue. Era el 2-0, si no fallaba el ejecutante.

Bautista Tomatis empata y, a los 12, otro foco de conflicto, ahora en el área de San Telmo. Jonás Aguirre lanza un pase largo, Lucas Albertengo no llega a conectar y Brian Bustos, el arquero, lo choca. El juez inmediatamente cobra penal. A simple vista, parece un topetazo lícito o, a lo sumo, un contacto normal en la disputa de la pelota, de esos que no se pueden interpretar ni como penal ni como foul en ataque. La repetición por TV lo confirma, más allá de la queja de Bustos, amonestado. Pero Rafaela lo da vuelta, entre penales no cobrados y penales dudosos. Ambas situaciones con apenas diez minutos de diferencia.

De todos modos, San Telmo juega tan bien, que lo da vuelta otra vez, con dos jugadores que ingresaron en el tramo final por el ojo clínico de Alfredo Grelak, un típico entrenador del ascenso. Matías Salerno y Franco Tisera, este último a los 44 minutos del segundo tiempo, sellan el triunfo por 3 a 2, en un encuentro de la fecha 31 de la Zona B, jugado este domingo, desde las 13, sin público y en la cancha de Tristán Suárez.

El documento de la denuncia de Aldosivi, en la previa del partido ante San Telmo

San Telmo tiene 53 puntos, uno menos que Nueva Chicago, el líder, y sufrió la quita de tres puntos por incidentes en un partido de la fecha 19. Nadie marcó más goles: 44. Y es uno de los conjuntos que menos sufrió, 19. Todo, claro, tiene su historia.

El caso de este popular equipo del mundo ascenso tiene relación directa con el escándalo que este lunes sacude al fútbol argentino, en el que están involucrados Andrés Fassi, el presidente de Talleres, Andrés Merlos, el árbitro que tuvo una pésima tarea en un encuentro de Copa Argentina entre Boca y la T y, desde ya, bajo la imagen de Claudio Chiqui Tapia. Cuentan los que conocen el juego del ascenso que San Telmo se empezó a sentir perjudicado desde que se produjo la transferencia de su goleador a Peñarol. Lo quería Barracas Central, el club del presidente de la AFA. Pero se fue a Uruguay. Y a partir de allí, sobrevuelan sospechas, más allá de que en dos encuentros los hinchas de San Telmo provocaron serios disturbios.

Miren el penal que Comesaña le cobra a Defensores de Belgrano contra San Telmo.

Un grupo de fanáticos empezó una movida desde las redes para denunciar esa situación. El Candombero es el plantel con menor presupuesto del torneo. Sin embargo, pelea de igual a igual con los poderosos de la categoría, con Adrián Fernández entre los más destacados.

El talentoso volante llamó la atención de algunos clubes de primera y del exterior. Entre ellos, Barracas Central. Supuestamente, la idea del club de Chiqui fue arreglar con el jugador, sin tomar en cuenta las necesidades de San Telmo. Al final, Peñarol se llevó al jugador a cambio de unos 150.000 dólares, por un préstamo con una opción de compra.

El "penal" para Rafaela contra San Telmo Captura de pantalla

En la fecha 19, se suspendió el partido ante Aldosivi por una bomba de estruendo. Por ese grave incidente, San Telmo sufrió la pérdida de 3 puntos y la sanción de jugar sin público. Un par de semanas atrás y con la vuelta de su público, San Telmo perdió de local por 2 a 1 contra Defensores de Belgrano, con un escandaloso penal sancionado por el árbitro Lucas Comesaña, otro de los apuntados de modo habitual.

Antes y durante el partido, envueltos en cólera por una situación que se replica, la hinchada de San Telmo tuvo un enfrentamiento gravísimo con la policía. Ahora, juega en otro estadio, sin sus hinchas y en horarios llamativos.

En la previa al empate de Rafaela y tras un gran centro de Ramírez, Lamosa de San Telmo tenía el gol pero fue derribado en la puerta del arco.



En la previa al empate de Rafaela y tras un gran centro de Ramírez, Lamosa de San Telmo tenía el gol pero fue derribado en la puerta del arco.

¿Qué te pareció?

Y siempre pasa algo. La semana siguiente al partido en el que San Telmo goleó a Arsenal por 4 a 0 en la cancha de Tristán Suárez, en lo que significó el primer partido del equipo fuera de su casa y sin sus hinchas, desde la dirigencia del Candombero debieron modificar en cuatro oportunidades el día y el escenario del choque de este domingo ante Atlético de Rafaela.

Primero se iba a disputar el lunes 9, a las 15, con estadio “a confirmar”. Luego, se pasó al domingo a las 15, en el estadio de Arsenal. Al día siguiente se pasó para las 13. El mismo día se informó que finalmente el partido se disputaría desde las 15 en Comunicaciones, hasta que finalmente se decidió repetir estadio, para este domingo, al mediodía. Insólito.

Al final, ganó San Telmo; pero... X

Los alrededores del estadio 20 de Octubre pintaban un panorama desolador a una hora y media del inicio del choque por la fecha 31 de la Primera Nacional. La delegación visitante llegó en colectivo, mientras que los locales lo hicieron en autos particulares. El partido comenzó sólo con la presencia de algunos allegados de ambos equipos, los autorizados por cada club que permitió la AFA inscribir en las listas.

En total, unas 100 personas, pero que se hicieron sentir. Los dos gritos finales de San Telmo que sellaron el triunfo, fueron de alegría y desahogo, entendiendo la injusticia que están viviendo. Medios partidarios del Candombero no se olvidaron de Chiqui Tapia, el hombre más señalado. Y faltan siete capítulos para el final de este torneo.

