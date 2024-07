El conocido jugador que desaprobó el cambio de look de Rodrigo De Paul

Escuchar

Rodrigo De Paul es uno de los jugadores de la selección argentina más osado en cuanto a su look. Los integrantes del equipo son personalidades cuya fama e impacto trasciende el campo de juego, es por eso que cualquier cambio en sus peinados, posteo en redes sociales o vestimenta fuera de lo normal genera un gran impacto entre los fanáticos. En este sentido, el número siete del grupo que dirige Lionel Scaloni, no dudó a un rotundo cambio de look antes de la gran final de la Copa América ante Colombia que no fue del agrado de todos, en especial de un jugador muy conocido.

Rodrigo De Paul sorprendió a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram con una storie en la que se veían sus mechones de pelo tirados en el suelo. ¿Cuál fue la curiosidad? Que así fue la primera imagen que compartió su expareja, Tini Stoessel, antes de promocionar su álbum Un mechón de pelo. Ayer, a un día de la gran final, mostró su nuevo peinado con un posteo que lo muestra en el entrenamiento con la selección.

Algunos bajaron el pulgar

Tras la publicación de Instagram, los usuarios reaccionaron a su nuevo peinado con casi 800.000 likes y más de 4.800 comentarios. No todos celebraron la decisión de Rodrigo De Paul en su cambio de look. Uno de los que bajaron el pulgar fue el delantero francés Antoine Griezmann, compañero del mediocampista argentino en el equipo español Atlético Madrid.

"Noooooooo", el comentario de Antoine Griezmann tras el cambio de look del siete de la selección argentina Instagram

El delantero francés se refirió al peinado de su compañero con un comentario polémico que levantó sonrisas en muchos fanáticos. “Nooooooooooooo”, expresó. Este no fue el único comentario polémico, ya que los fanáticos del fútbol no se guardaron nada. Otras expresiones simpáticas sobre el nuevo look de De Paul fueron:

“De Paul platinado con el color de Marilyn Monroe”.

“De Beckham a Diosito en una sola copa”.

“Tenés usar champú, matizador después”.

“Ayer me peiné como vos y te teñiste de nuevo”.

“El corte, listo, pero, ¡qué necesidad de agua oxigenada!”.

“Estás quemando etapas Rodrigo, yo lo sé”.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul sonriendo en el último entrenamiento de la selección argentina en Estados Unidos. Foto/Instagram: copaamerica

Un cambio de look especial

Para muchos de los “cabuleros” de las redes sociales, esta no fue la mejor decisión, ya que se trata de un cambio profundo, justo en la antesala a la final. Cabe destacar que el mediocampista será parte del equipo titular dirigido por Lionel Scaloni que buscará consagrarse en la Copa América ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 22.20 (horario argentino). Rodrigo De Paul quiere volver a coronarse con la selección argentina luego de conquistar la Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2022.

Este será el último partido de Ángel Di María con la camiseta celeste y blanca. Rodrigo De Paul, tras el entrenamiento del seleccionado argentino en Miami, se mostró contento junto a Ángel Di María y, en el pie de la publicación, señaló: “Último entrenamiento, gracias por acompañarnos. ¡Mañana juntos como siempre!”.

En las imágenes compartidas por las redes sociales de la selección, otro de los que tomó la decisión de teñirse fue su amigo Leandro Paredes, quien se cortó levemente el cabello y eligió el mismo color que su compañero mediocampista.

LA NACION