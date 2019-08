Facundo Pieres, en el centro, con amigos en el Cerro Catedral Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

Facundo Pieres es uno de los mejores polistas del mundo y el líder de Ellerstina, el gran rival de La Dolfina, liderado por Adolfo Cambiaso. Luego de su periplo por el exterior, tras jugar en las temporadas de Palm Beach, en Estados Unidos, y de Inglaterra, Pieres se tomó unas vacaciones antes de encarar la Triple Corona argentina, el circuito más exigente e importante del mundo para este deporte, que culminará con el tradicional Abierto de Palermo. Un certamen que conquistó en tres oportunidades: 2008, 2010 y 2012.

Primero pasó unos días por playas de Italia y luego cambió radicalmente de continente y de clima: del calor europeo al invierno argentino. Así, Facu disfruta con algunos amigos de los deportes invernales en Bariloche. Y se lo vio mostrando su destreza sobre la tabla de snowboard en el Cerro Catedral, con varios descensos que dejaron en claro que domina la especialidad con gran soltura.

Facundo Pieres, de 36 años, casado con Agustina Wernicke y con una hija (Renata), no duda a la hora de elegir cómo pasar los momentos de distensión: "Prefiero este tipo de vacaciones a estar en la playa. Solía esquiar, una actividad que me gusta mucho, pero hace unos cincos años probé con el snowboard y me encantó. Me parece fantástico venir a este lugar en plan de vacaciones y lo hago cada vez que puedo. No es tan seguido igual. Creo que la última vez había sido hace 3 años", comentó el polista. ¿Si compite con sus hermanos, Gonzalito y Nicolás, también integrantes de Ellerstina? "No, ellos esquían".

Facundo Pieres polista: con Ellerstina, acompañado de sus hermanos, Nicolás y Gonzalito, y su primo Polito