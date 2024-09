El curioso comentario de Paulo Dybala que ilusionó a los hinchas de Boca: “Es inevitable”

Escuchar

El jueves “La Scaloneta” volvió a salir a la cancha, esta vez como bicampeón de América. El equipo de Lionel Scaloni se enfrentó en el estadio Más Monumental a Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026. El encuentro terminó con una victoria por 3-0 a favor del conjunto local. Los goles fueron de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

Tras no ser convocado para la Copa América, “La Joya” regresó al equipo con la camiseta número 10, la que usa Lionel Messi. En el postpartido habló con la prensa y dijo una llamativa frase que revolucionó las redes e ilusionó a los hinchas de Boca.

El delantero de la AS Roma ingresó del banco a los 79 minutos por Alexis Mac Allister y 11 minutos después, tras un pase de Alejandro Garnacho, pateó al arco y sentenció el partido. El público lo ovacionó y su esposa Oriana Sabatini celebró el gol desde la tribuna como una verdadera fan. Cuando terminó el encuentro, dialogó con la prensa y reflexionó sobre su regreso a la selección, la posibilidad de usar el dorsal número 10 y el apoyo de la hinchada.

“Una noche muy linda. Sabía que podía ser una noche difícil también, pero ahora se disfruta”, expresó Dybala en diálogo con TyC Sports. En este sentido, el periodista hizo énfasis en el cariño que recibió de la gente durante el partido, dado que usó la camiseta de Lionel Messi. “Increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no podía venir a la selección, la verdad que me puso la piel rara, así que nada, feliz, muy feliz”, expresó con una leve sonrisa.

Lo cierto es que el hecho de que haya dicho “la piel rara” en lugar de “la piel de gallina” como suele ser el dicho, no pasó inadvertido, puesto que además esta última frase está íntimamente relacionada con River Plate.

Sus palabras resonaron con fuerza entre los hinchas de Boca Juniors. “Paulo Dybala, bostero como vos, yo y la mayoría”y “Más bostero que decir ‘la piel rara’”, comentaron algunos usuarios de X. “Muchachos no los quiero ilusionar, pero es inevitable”; “Piel rara, porque gallina jamás”y “Boca te espera, Paulo querido”, agregaron otros.

Si bien tras rechazar la oferta del Al-Qadsiah, de Arabia Saudita, Paulo continúa en el fútbol italiano, los hinchas xeneizes se ilusionan con que alguna vez vista sus colores.

