El dramático relato del amigo de Acero Cali que lo encontró muerto

Luego de que se conociera la noticia de que el excampeón mundial de kickboxing y actual promotor de combates Jorge Acero Cali, de 49 años, murió en un hotel de Santa Rosa, se conocieron detalles de cómo fue encontrado sin vida.

Esta oportunidad fue su amigo Enrique Ricci, integrante del equipo de la empresa Chino Maidana Promotions, que había organizado una exitosa velada boxística en la noche del sábado en el club Estudiantes de Santa Rosa. Ricci compartía la habitación del hotel con el deportista y relató el dramático momento en el que se dio cuenta que Acero Cali estaba sin vida.

“A las tres de la madrugada lo vi usando el celular, mandando unos textos con total normalidad”, comenzó el Tano, tal su apodo, la charla con Telenueve. Y continuó: “A la mañana siguiente, lo vi en una posición como si estuviera durmiendo intensamente. Nunca pude haber pensado que en ese momento estaba fallecido. Le dije: ‘buen día’ y no me contestó. Pensé que estaba cansado, recién volvía de Miami, llegó del aeropuerto, directo a la camioneta, la ruta. Era una máquina de laburar, pensé que estaba cansado”.

El relato del amigo de Acero Cali

Sin respuesta de su amigo, Ricci comenzó a sospechar que algo no andaba bien. “Subo a la pieza con un par de guantes que habían quedado en el auto de él y le digo ‘George, te están esperando’. Pero no lo miré, sólo dejé los guantes arriba de la cama y me fui. Pensé que era raro que no se despierte. Al rato le mandé un mensaje para ver si se había despertado, pero tampoco me contestó”, explicó Enrique, cada vez más preocupado ante la extraña actitud de Acero.

Jorge Acero Cali, con su socio Marcos Chino Maidana

Fue entonces cuando decidió ir a despertar a su amigo para desayunar. “Me acerco bien al lado de él como para zamarrearlo y despertarlo. Me acerqué y me di cuenta que algo estaba mal porque tenía un ojo cerrado y otro medio abierto. La verdad es que es una sensación que no la viví nunca y menos con un amigo. Cuando lo toco lo siento frío y salí gritando por los pasillos en busca de un médico. Llamaron a la ambulancia y a los dos minutos llegó la policía”, recordó.

A pocos días de la muerte del deportista, lo recordó: “La verdad, siento un dolor muy grande. Hace 24 años que lo conozco, un tipo macanudo. Yo los había juntado a Marcos y a él. Yo le dije que bajara un cambio con los problemitas que tuvo de salud”, contó, al borde de las lágrimas.

La última aparición pública de Cali se produjo en la previa de la pelea estelar de la velada de anoche, en la que el bonaerense Ángel Nicolás “El Rayo” Aquino atrapó el vacante título argentino de la categoría gallo, luego de vencer a su comprovinciano Luciano Baldor por puntos en decisión unánime.

La figura de Cali cobró enorme popularidad en los 90, cuando participó de una serie de combates de kickboxing en el Luna Park, frente al Ninja Horacio Enrique.