El emotivo pedido de la ciudad de San Nicolás a Lionel Messi para que cumpla una promesa: “Cuestión de fe”

Una declaración de Lionel Messi quedó guardada en la memoria de los habitantes de San Nicolás de los Arroyos, una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Rosario, lugar donde nació uno de los deportistas más importantes de la historia argentina.

Todo surgió en la previa al Mundial de Qatar, cuando La Pulga deslizó en una entrevista que si salía campeón del mundo peregrinaría al Santuario de la Virgen María del Rosario. A partir de esa declaración, los 170 mil nicoleños soñaron con que la selección argentina cumpla su objetivo deportivo y, por consiguiente, que Leo visite esta ciudad cercana a donde él se crio con una pelota en sus pies.

La selección argentina se coronó en Qatar y Lionel Messi quedó supeditado a cumplir una promesa ARGRA

En relación con este juramento, el municipio de San Nicolás de los Arroyos lanzó un video en sus redes sociales para alentar a Messi a cumplir con lo pactado. “De los que siempre creyeron y de los que eligieron creer hace poco. De los que nunca imaginaron que algún día iban a poder ayudarte a cumplir una promesa y hoy se suman a esta procesión que recién empieza”, escribieron en un texto que acompañó el registro fílmico y que no tardó en volverse viral.

“Queremos decirte gracias y entendimos que, al final de cuentas, todo es una cuestión de fe”, remarcaron en el comunicado para entrelazar sus declaraciones con la conquista del Mundial, un logro deportivo que le puso un broche de oro a su extensa carrera profesional.

El pedido lo hicieron mediante un emotivo spot (Foto: Captura de video)

El municipio aclaró que están las condiciones dadas para que La Pulga pueda visitar San Nicolás y así culminar con este acto de fe: “La ciudad y nuestro Santuario están a disposición para que cuando puedas y cómo quieras, puedas cumplir tu promesa”.

En el video se pueden ver imágenes de distintos puntos de la ciudad, niños con la camiseta de la selección y también adultos. Allí, la voz en off de una mujer dice: “Hola Leo, estoy acá, a 60 kilómetros de tu casa. Siempre estuve cerca y nunca me animé a hablarte hasta que un día vos hablaste de mí”.

Los más chicos están ilusionados por la posible llegada de Lionel Messi a San Nicolás

En ese sentido, y tras pasar un fragmento del reportaje en donde el rosarino hizo la mencionada promesa, continúa: “Cuando te escuché prometer ante el mundo que si salíamos campeones venías acá, no pude contenerme. Mi vida cambió. Desde ese día, te veo en todos lados, tratando de pasar desapercibido”.

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos suplicó que Messi pueda cumplir su promesa

“En ese mismo momento empecé a prepararme. Construí un estadio para que te sientas como en casa. Acomodé el jardín y empecé a presumir las mejores vistas y, por las dudas, todos los días me visto con lo mejor que tengo. Tengo que confesarte Leo, que cada domingo salgo a buscarte entre la multitud, porque yo la fe no la pierdo. Y me sigo preparando para que cuando llegues sientas realmente que te estaba esperando, como nunca esperé a nadie en mi vida”, concluyen en el spot que ya recorrió las redes sociales y se viralizó.

El estadio de San Nicolás de los Arroyos Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

