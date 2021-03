El encuentro de sorpresa de Simeone con los Pumas 7s en el imponente Wanda Metropolitano y un elogio especial

Santiago Gómez Cora, head coach de los Pumas 7s, habló sobre la charla que tuvieron hace unas semanas con Diego Simeone, que los llenó de elogios: “Me siento muy identificado con los Pumas y con el rugby, como lo sienten”, fue una de las frases del entrenador del Atlético de Madrid que todavía resuena en las cabezas de los jugadores argentinos.

Hace dos semanas el seleccionado de rugby de seven se consagraba bicampeón en Madrid, en dos torneos que formaron parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin las principales potencias, el equipo argentino se quedó de manera holgada con los dos títulos en la capital de España. Al día siguiente de la segunda conquista, los Pumas 7s estuvieron de turistas en uno los estadios más modernos del futbol europeo:

Los jugadores de los Pumas 7s, en el vestuario del estadio Wanda Metropolitano. Pumas 7s

“Nosotros teníamos una visita guiada al Wanda Metropolitano porque la empresa que organizó el torneo tiene un acuerdo con el Atlético Madrid. Yo tengo un amigo en común y sabía que Simeone iba, pero los chicos no”, contó Gómez Cora este jueves en conferencia de prensa, ya de vuelta en la Argentina.

El encuentro se dio un día después del triunfo del Atlético de Madrid sobre el Villarreal, en la semana previa al derbi frente al Real Madrid. Fue una charla de 15 minutos en la cancha, que siguió en el túnel por la lluvia. “Vino y dijo: ‘Me encanta el espíritu de ustedes, me identifico con esa entrega, lo que sienten la camiseta’. Empezó a hablar de cómo comenzó a cambiar la historia del club y contó algunas anécdotas. Nos transmitió muchas cosas”, sostuvo Gómez Cora, una leyenda mundial del rugby de siete jugadores, que está a cargo del equipo argentino desde 2013.

Además, admitió que se ruborizó ante los elogios del ex volante de la selección argentina. “Él quiso destacar eso: ‘Me siento muy identificado con los Pumas y con el rugby, cómo lo sienten. Yo trato de transmitir eso a mis jugadores’. Me puse colorado. Fue un gran encuentro para nosotros”.

De alguna manera, Gómez Cora busca brindarle a su equipo esa identidad de trabajo y equilibrio que les da el Cholo a los suyos. Mientras tanto, ya mira lo que serán los Juegos Olímpicos y va pensando en el plantel que llevará a Tokio. “Son 24 jugadores que tenemos en la estructura. Los que van jugando más están asomando la cabeza, pero todo puede pasar. Todo jugador que esté en actividad rugbística está dentro de las posibilidades. Yo vengo trabajando con este grupo y la idea es poner 12 jugadores de estos en la cancha y si no se cumple la función buscaríamos el plan B. Los demás entrenadores pusieron a disposición a los jugadores y a partir de ahí buscaremos el mejor funcionamiento”.

El plantel de los Pumas 7s, en la puerta de ingreso al Wanda Metropolitano. los Pumas 7s

El 23 de marzo, Los Pumas 7s viajarán a Dubai para jugar dos torneos similares a los de Madrid. “Esta primera semana fue de recuperación activa, cada uno desde sus academias. La segunda semana vienen todos a Buenos Aires. Vamos a estar 10 días juntos y después la idea es viajar a Dubai. La prioridad del equipo es no contagiarse”, reflexiona el entrenador.

Como el World Rugby Seven Series que recién volverá en octubre, la idea es seguir sumando rodaje y competencia internacional antes de Tokio. Ya hay clasificados 11 de los 12 seleccionados masculinos a los Juegos Olímpicos, el gran objetivo de este 2021 para Gómez Cora, que también estuvo en Río de Janeiro 2016: “Nuestra cabeza está en el 26 de julio a las 9 AM. Todavía no sabemos el rival, pero nuestra cabeza está ahí”.