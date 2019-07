Tinelli, en las tribunas palpitando el San Lorenzo-Instituto de la Liga Nacional de básquetbol; confesó que no lo pudo disfrutar Fuente: FotoBAIRES

San Lorenzo vive una fiesta continua durante los últimos días. Después de celebrar la vuelta a Boedo, ahora vibraron con la consagración de su equipo de básquet: venció en el séptimo partido de las finales a Instituto por 79-71 y celebró su cuarto título convirtiéndose en el primer tetracampeón consecutivo de la Liga Nacional.

Marcelo Tinelli, vicepresidente de la institución azulgrana, fue uno de los tantos corazones que vibraron con la victoria. Consumado el triunfo, el popular conductor se metió en la cancha, revoleó el saco y quedó con una camisa empapada producto del descontrol. Sonriente y feliz, confesó ante los micrófonos de TyC Sports: "Tuvimos enfrente a un rival muy duro y que juega muy bien. Lograr el tetracampeonato es un sueño. Se lo dedicamos a toda la gente maravillosa que nos acompaña siempre, que llena el estadio. Es todo mérito del plantel espectacular que tenemos y del cuerpo técnico".

La emoción de Tinelli, tangible, fue el desahogo para unas intensas Finales que sufrió al extremo. Y contó un extraño comportamiento: "No tengo idea cómo jugamos, vi medio partido, jaja. Un séptimo partido es infartante, no lo pude disfrutar. Me quedé mirando para abajo, como si tuviera miedo a volar. Le dije a mi mujer que esto no me había pasado nunca", confesó.

"Es la vuelta a Boedo, es el tetracampeonato acá en Boedo. Estamos muy felices y emocionados. Pedrles disculpas a los que quedaron afuera", agregó el vicepresidente sobre el parquet del Polideportivo Roberto Pando.

"El fútbol es la bandera de San Lorenzo. Y vamos a apostar al fútbol como todos los deportes. Es un club de fútbol fundamentalmente, de básquet también, pero no vamos a dejar de darle importancia a cualquier deporte que hagamos", agregó a Reloj de 24, ya más tranquilo después de haber consumado un nuevo campeonato.