A Ignacio Scocco le pasó de todo. Era titular en River. Después fue suplente. Estuvo a punto de volver a Newell's, pero se quedó. Eso sí: no tener continuidad no le gusta nada, por eso no es seguro su futuro en River más allá de junio. Pero conviene ir a lo concreto. Scocco es, sin dudas, uno de los baluartes con los que cuenta River, con los que cuenta Marcelo Gallardo. Confía en él. El autor de un golazo, el segundo, en el triunfo de River frente a Central Córdoba.

Cada vez que Marcelo Gallardo le da minutos, el delantero cumple y en varias ocasiones con goles importantes y otros muy bonitos. Y más allá de que su sentido de pertenencia está en Newell's, club al que pudo regresar en varias oportunidades para ser titular y referente él sigue en River sin quejarse por ser suplente, sabiendo que el presente por el que pasan compañeros como Rafael Borré, goleador del torneo, con 11 tantos, y Matías Suárez.

¿Cómo se tolera ser suplente con tanto renombre? Algo de eso explicó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa del viernes último. "Esto no se trata de tener o no espalda. Esto es convencimiento y entender los momentos de los futbolistas. Se trata de tomar decisiones, creer qué es lo mejor para un equipo y ver cuáles son los jugadores que mejor están. Todo el mundo se tiene que sentir importante, jueguen o no. No sé si este equipo se podrá sostener de acá hasta final del torneo y ahí necesito que el que no está jugando esté bien porque en algún momento lo hará y tiene que ser tan importante como el que está hoy", explicó el Muñeco ante la consulta de LA NACION.