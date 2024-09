El impactante gesto de Lionel Messi con un jugador de la selección argentina que se viralizó en las redes

Escuchar

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Lionel Messi comenzó a escalar escalafones en el seno de los planteles que integró. Debido a su cualidad futbolística y humana, Leo llegó a ser capitán del FC Barcelona y de la selección argentina, condición que aún conserva a sus 37 años.

A raíz de esta condición, muchos jugadores que pasaron en la albiceleste conservan un grato recuerdo del rosarino y uno de ellos es Sebastián Domínguez, actual entrenador de Tigre, que vistió la remera de la selección argentina entre 2009 y 2014. En diálogo con la sección Libero Versus de TyC Sports, el exdefensor de Vélez, Newell’s, entre otros, recordó una historia que tuvo a Messi y a Gino Peruzzi como protagonistas.

Al coincidir en Vélez, Domínguez y Peruzzi compartieron concentración en las giras internacionales de la selección argentina. Debido a la confianza que existía entre ambos, Gino se animó a consultarle a su colega sobre los premios económicos que ganan los jugadores por participar de amistosos o Eliminatorias con la albiceleste y el actual entrenador contó cómo fue el desopilante diálogo que tuvo a Messi como partícipe fundamental.

“Un día, durmiendo, Gino me dice ‘¿A vos te pagaron algún premio?’. Le pregunté ‘¿no cobraste nada? Dejá que le pregunto a Leo’”, comenzó Domínguez en un fragmento de la entrevista que tuvo con el canal deportivo.

Al tener cierta ascendencia por su edad y experiencia, Domínguez contó que se trasladó a la habitación donde se encontraba Messi y, en representación de su compañero, decidió consultarle acerca de este premio.

“Fui a la habitación, le toqué la puerta y le digo ‘Perdonáme que te moleste’: Gino me está diciendo que él nunca cobró por las giras internacionales”, manifestó. Acto seguido, Domínguez contó cuál fue la respuesta de Leo, quien al ser capitán del equipo debe revisar jugador por jugador quien cobró o no este adicional. “Me dice ‘Uhhh, bolu..’. Abre el cajón y saca un sobre con plata y me lo da”, relató el actual entrenador.

Gino Peruzzi disputó cinco partidos en la selección argentina

En esa misma línea, siguió con la explicación de Messi, que finalmente le dio el premio a Peruzzi: “Tengo esto guardado hace seis meses y no me podía dar cuenta a quién me faltaba darle la plata. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador del que me había olvidado”.

Peruzzi llegó a la selección nacional casi al mismo tiempo que debutó en la Primera División de Vélez Sarsfield en el año 2012. Por aquel entonces, el lateral derecho disputó cinco partidos con la albiceleste -dos de ellos por Eliminatorias Sudamericanas- y coronó una buena actuación siendo una alternativa para el entrenador Alejandro Sabella.

Con actualidad en Atlético Tucumán, el defensor de 32 años, en una reciente entrevista con el medio La Gaceta, recordó aquellos tiempos en la selección argentina: “Fue hace mucho tiempo. Me pasaron muchas cosas juntas; fue mi debut, enseguida me llamó la Selección... Era muy chico, se dio todo muy rápido y no me pude sostener en ese nivel, pero tengo recuerdos increíbles; sensaciones que no me olvidaré en mi vida. Fue tremendo para mí estar en el predio de la AFA, abrir la puerta y que venga caminando (Lionel) Messi y (Sergio) Agüero. Nunca olvidaré de ese momento”.

