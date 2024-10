El impensado “reproche” cara a cara de un histórico delantero a Pep Guardiola: “Dañaste el fútbol”

Escuchar

Uno de los equipos que será más recordado en la historia del fútbol mundial es el FC Barcelona de Pep Guardiola, no solo por la cantidad de títulos importantes que logró, sino por las innovaciones tácticas que implementó el entrenador con un juego de pases al ras del suelo. En uno de los clásicos contra el Real Madrid nació el término “falso 9″, cuando el DT puso a Lionel Messi a jugar en esa posición sin tener las características de un centrodelantero: el club culé goleó 6 a 2 en el Santiago Bernabéu en 2009. El problema fue que muchos técnicos alrededor del mundo quisieron imitarlo y el italiano Luca Toni, un centrodelantero nato, aprovechó su encuentro con Guardiola para reprocharle su creación y se volvió viral en las redes sociales.

La paliza táctica del Barcelona fue un antes y un después en el fútbol moderno. Muchos equipos alrededor del mundo quisieron imitar esta manera de jugar, pero el problema era que nadie tenía la jerarquía de futbolistas como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lionel Messi, Yaya Touré, Sergio Busquets, Samuel Eto’o y Thierry Henry, entre otros.

Uno de los que “padeció” esta moda fue el ex centrodelantero Luca Toni, clásico 9 de área con gran porte, buena definición y un juego más posicional cerca de los defensores rivales. Esta semana se reunió con Pep Guardiola a beber unas copas de vino junto a otros amigos y aprovechó para recriminarle su creación que, supuestamente, casi le afecta su carrera futbolística.

Luca Toni y Pep Guardiola se reunieron esta semana en una cena con amigos (Foto/Instagram: @luca_toni.9)

“Entonces, con el ‘falso 9′ dañaste el fútbol. No encontré equipo por 4 años. Te lo juro”, introdujo el italiano para las risas del entrenador español y luego continuó: “Además, hacías el falso nueve solo con Messi, pero ¿te gustan los centrodelanteros?”.

A lo que Pep le respondió: “Tengo a (Erling) Haaland que hace 60 goles. Vi hat-tricks de centrodelanteros, pero el centrodelantero tiene que ser bueno”. El entrenador hizo referencia al noruego que juega en su Manchester City y con el que conquistó la Champions League y la Premier League la temporada pasada.

“Ah, con razón no estuve en tu equipo”, replicó el italiano y luego añadió: “Muchachos, no más falsos 9. Queremos centrodelanteros grandes”. El fragmento se viralizó en las redes sociales y muchos se sintieron representados por las palabras del delantero, ya que se trató en su momento de un cambio de paradigma en la época.

¿Cuál era la característica principal de esta táctica? Que Pep Guardiola contaba con un Lionel Messi en la cúspide de su carrera futbolística, quien en aquella oportunidad convirtió 2 de los 6 goles para su equipo.

Luca Toni y Pep Guardiola junto a su grupo de amigos (Foto/Instagram: @luca_toni.9)

Este año el mismo capitán de la selección argentina se refirió a la novedad en una entrevista con Juan Pablo Varsky en su canal de YouTube Clank!. “¿El falso 9 nace contra el Madrid?”, consultó el periodista. “No lo habíamos hablado. Creo que en la semana o un par de día antes en el entrenamiento dijo (Guardiola) que capaz hacíamos algo diferente. No lo llegó a probar. Yo me entero el día antes del partido. Ahí me muestra un par de videos y me dice lo que vamos a hacer. ‘No quiero que los centrales tengan la referencia y quiero tener uno más en la media cancha. Para ir a ganar a Madrid hay que tener la pelota y hay que ser protagonista. Tenemos que ser nosotros, si no es muy difícil ganar ahí'”, relató Lionel Messi.

El entrenador le pidió que retroceda a la mitad del campo de juego para que asocie con Xavi, Iniesta y Busquets. “Tener la pelota ahí y si salen los centrales tenemos a Samuel y ‘Titi’ que son los que van a picar al espacio. Y bueno, así lo hicimos”, indicó. A partir de ese partido, Lionel Messi fue el ‘falso 9′ durante el resto de la temporada, donde se consagró campeón en la Champions League, La Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

LA NACION