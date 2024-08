El Kun Agüero apuntó contra “periodistas K” por las críticas que recibió tras su cruce con Davoo Xeneize

Escuchar

Sergio “Kun” Agüero volvió a referirse este jueves a su cruce con el streamer Davoo Xeneize. Desde la plataforma Twitch, aclaró que su conflicto con el youtuber fanático de Boca Juniors pudo solucionarse tras una charla entre ambos que terminó “muy bien”. Agüero aprovechó el espacio también para apuntar contra “periodistas K” -no dio ningún nombre en concreto- que, según él, lo criticaron por su conducta.

El pasado jueves, el exdelantero del F.C. Barcelona había expresado su enojo en directo por la ausencia de Davoo en un stream al que había prometido asistir. El joven streamer se excusó al decir que estaba con ánimos de participar del vivo tras la eliminación del conjunto de Diego Martínez de la Copa Sudamericana. “Nunca escupas para arriba, pa. Te puede caer encima” , le advirtió Agüero ofuscado.

A una semana de aquel entredicho, el ídolo del Manchester City contó que pudo hacer las paces con Davoo: “Me escribió. Por suerte muy bien. Ya está. Tema terminado. La gente que viene acá de Davo puede quedarse como también puede irse. Tampoco pasa nada”. Zanjada la discusión, Agüero abrió un nuevo frente de debate y les envió un mensaje a los “periodistas K”: “Con esto que pasó, vinieron los K, por decirlo así, todos los periodistas K a bardearme cuando son los que menos pueden hablar. Son cómplices todos de la corrupción y choreo que llevan años destruyendo el país. Lo que menos tienen que hacer es hablar”.

La negativa de Davoo Xeneize y el enojo de Sergio “Kun” Agüero, el motivo de las críticas

El pasado jueves, Agüero junto a Martín Disalvo, más conocido en el ambiente de las redes como Coscu, hablaron en directo de cómo fue el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro. Puntualizaron en el rendimiento del conjunto amarillo y oro, que perdió 2-1 en Belo Horizonte y, mediante el punto penal, cayó por 5-4 contra el conjunto brasileño, que seguirá su camino ante Libertad de Paraguay por los cuartos de final del certamen. Al querer profundizar en los aspectos tácticos y estratégicos que llevaron a Boca a esta situación indeseada, Coscu se comunicó con Davoo para poder hacer un stream en conjunto y así sacar conclusiones de la eliminación. Sin embargo, del otro lado existió una respuesta negativa que enfureció al exjugador de la selección argentina, quien cargó duramente contra el joven.

“La verdad es que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente, no tengo ganas de meter un Discord después de que Boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande”, expresó Davoo. Ante esta situación, Coscu se puso del lado del streamer: “No quiere hablar. Estuvo bien”.

Sin embargo, Agüero, visiblemente ofuscado por esta determinación, salió con los tapones de punta: “Está bien. Listo. Ya está. ¿Davoo no querés hablar? Listo. Yo tampoco te llamé”. A continuación, en un tono más reflexivo, siguió: “Coscu te quiso hablar de onda y lo limpiaste. Pero, ¿sabes lo que pasa? Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. Mirá que esto da muchas vueltas y seguramente ahora no necesitas de nadie, pero va a haber algún momento que sí”.

Sin bajar los decibeles de la charla, el ex Barcelona decidió incluir a Coscu en la conversación y aclaró que los streamers hablan siempre de manera bromista, pero no entienden el juego que impera en las redes sociales: “Ustedes son así: les gusta bromear, pero después, si los cargan, no se la aguantan. Davoo tiene que aprender que si perdió Boca ya está y la semana que viene va a ganar y vas a estar contento, pero no puede ser que si pierde no quiere hablar”.

La respuesta de Davoo sobre las contundentes declaraciones de Agüero

Un día después, el viernes, Davoo recogió el guante y apuntó contra la actitud del exjugador del seleccionado nacional y del Manchester City. “El Kun te está diciendo que sos un agrandado”, leyó en la pantalla el joven streamer, quien decidió expresarse al respecto. “No soy agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente, Boca viene de quedar afuera y no tengo ganas de hacer un Discord con alguien”, aclaró el influencer que no se quedó callado ante los agravios del creador de KRÜ.

Por último, para darle un cierre al caso, manifestó: “No es algo con él. Eso es lo que yo creo, no me creo más que nadie. No tengo que hacer cosas pensando en las visitas, tengo que hacer cosas pensando en cómo lo siento yo. Yo en este momento no siento que tenga ganas de hablar con otra persona por Discord”.

