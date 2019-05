"Numbers": el contundente mensaje de Icardi contra Scaloni tras no ser convocado

Fuente: Reuters

Mauro Icardi publicó un particular posteo en su cuenta de Instagram, en el que desliza un mensaje subliminal contra Lionel Scaloni , que decidió no incluirlo en el plantel argentino que disputará desde el 14 de junio la Copa América en Brasil.

Con una imagen suya de espaldas, con la camiseta Nº 9 de Inter, el futbolista rosarino destaca las presencias, los goles y las asistencias de toda su campaña en Inter, y los de la última temporada. El sutil posteo está acompañado de una palabra sugestiva: "Numbers" (Números).

Icardi había cobrado protagonismo en la etapa de la selección posterior a la frustrante participación en la Copa del Mundo Rusia 2018, sin embargo, malogró su chance con actuaciones no tan convincentes y una polémica declaración en la que destacaba que en el pasado no había tanto compañerismo, lo que causó malestar en el propio entrenador de la Albiceleste, y también de Lionel Messi, quienes se mostraron sorprendidos por sus dichos y le respondieron.

En noviembre de 2018, tras un amistoso con el conjunto nacional, Icardi declaró: "Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes".

Varios meses más tarde, el entrenador de la selección Argentina fue consultado sobre esas expresiones y se diferenció del delantero. "Icardi sabrá por qué lo dijo. Yo estaba en ese grupo y no vi nada raro, son todos chicos espectaculares. No sé por qué lo dijo, no sé qué le habrá pasado, habrá sido algo puntual", afirmó Scaloni en diálogo con TNT Sports.

Y hace unas semanas, en una entrevista exclusiva con FM Gol, Lionel Messi también hizo hincapié en aquella frase: "No entendí qué quiso decir. Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes. Cada uno va haciendo su grupo y por ahí no te acercás, pero no es que está todo mal".