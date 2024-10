El nuevo look de Novak Djokovic que sorprendió a todos en Shanghái

Escuchar

Las grandes personalidades de la historia del deporte conquistaron a millones de fanáticos alrededor del mundo, no solo por lo que hicieron dentro del campo de juego, sino por su personalidad afuera de él. Uno de ellos es el tenista Novak Djokovic que, a cada ciudad que visita producto del circuito de torneos ATP, deja su estampa con divertidas apariciones públicas. En la previa a su participación del Masters 1000 de Shanghái, China, el serbio sorprendió a todos con un brillante conjunto verde con el que posó en distintos puntos de la ciudad.

Además de posicionarse como uno de los grandes tenistas de la historia, el serbio aprovecha su tiempo libre para disfrutar de pasatiempos, como, por ejemplo, la moda. En el último tiempo, aseguró que tuvo un cambio en este aspecto y comenzó a interesarse más en los outfits que elige. “Me empezó a gustar más la moda, le presto más atención a lo que visto. Antes no me interesaba demasiado la moda fuera de las canchas. Era más conservador en ese sentido: jeans, pantalones chinos y chombas. Ese fue mi estilo durante mucho tiempo, pero ahora estoy saliendo de mi zona de confort”, manifestó en una entrevista.

“Estoy disfrutando mi nuevo estilo, con ayuda de mi esposa, por supuesto, y de algunos amigos y personas que están involucradas en la moda. Me están aconsejando y estoy ampliando mis horizontes sobre nuevas cosas que puedo vestir y antes no lo hacía”, continuó.

En este sentido, Novak Djokovic compartió un reel de imágenes de su estadía en Shanghái, con el que sorprendió a todos por un outfit total green. El tenista se puso un conjunto verde manzana deportivo para hacer una sesión de fotos por la ciudad. En las imágenes, se lo ve sobre una bicicleta, posando con espectaculares jardines decorados, en una tienda de dulces y mostrando el logo de la marca que lo viste.

“Sueños chinos en Lacoste verdes”, escribió en el pie de la publicación que obtuvo más de medio millón de likes. “Gran atuendo, hasta los extraterrestres pueden ver la cabra ahora desde el espacio”; “Me encanta esta nueva era influencer Nole”; “¡Novak está súper de moda hoy en día! ¡Este conjunto verde se ve genial! ¡¡¡Disfrutá de tus días en China!!!”; y “¡Él es un tipo tan genial con estilo! Lo amo tanto”, fueron algunos de los comentarios que recibió en la caja de comentarios.

Tras las imágenes que se compartieron en las redes sociales, el tenista serbio se refirió a la ropa elegida. “El conjunto verde rememora los noventa y yo soy de esa época, así que recuerdo que los músicos usaban siempre ese tipo de prendas. Fuimos a visitar monumentos históricos en Beijing y la gente se quedó sorprendida, pero las imágenes quedaron geniales”, indicó.

Uno de los grandes del tenis se puede dar el lujo de afrontar un Masters 1000 con este nivel de relajación en la previa. Si bien se muestra como si estuviera en un viaje de vacaciones, una vez que ingresa al campo de juego demuestra por qué acapara la atención de miles de fanáticos del deporte.

